На пьяного водителя патрульные Мукачева составили протокол и постановление (ФОТО)

13.10.2016 (16:54)

Водитель не имел водительского удостоверения, к тому же был пьян

Сегодня под утро мукачевские патрульные остановили автомобиль "Honda Сivic" за нарушение ПДД. Происшествие случилось около 5:30 на улице Ярослава Мудрого.

При проверке документов полицейские обнаружили, что 30-летний водитель не имел при себе водительского удостоверения. К тому же, во время общения патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние водителя подтвердило освидетельствование в Мукачевской больнице - 0,5 промилле.

Патрульные составили на водителя протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и постановление за управление без соответствующих документов.

На днях ночью в Ужгороде патрульные споймали пьяного нарушителя ПДД без прав (ФОТО), который в этом году уже дважды привлекался к ответственности за управление в нетрезвом состоянии, он может быть лишен права управления сроком на 10 лет и заплатит штраф в размере 40800 гривен.