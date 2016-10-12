Кто грабит Украину?

13.10.2016 (17:19)

Скандальный тендер «Укрпочты»

Скандальная закупка «Укрпочтой» оборудования в обход системы Prozorro была осуществлена с рядом нарушений. Об этом в рассказал недавно работавший в «Укрпочте» директор по вопросам деятельности филиалов.

Во-первых, по словам бывшего сотрудника, такая закупка не была предусмотрена финансовым планом предприятия, покупка делалсь ради покупки.

Во-вторых, руководство «Укрпочты» воспользовалось коррупционной возможностью предварительно договориться с участниками тендера, как это было возможно до использования системы Prozorro.

Кроме того, такой модели компьютеров, которые закупила «Укрпочта», по словам менеджера, не существует. «Они (руководство «Укрпочты») заранее договорилось с поставщиком, придумали "уникальную" модель, и компания предложила компьютерное оборудование именно в такой, якобы больше ни у кого не существующей комплектации. Поэтому они игнорировали систему Prozorro - ведь там это сразу бы вскрылось», - отметил он.

По данным бывшего сотрудника «Укрпочты», цена, за которую предприятие приобрело компьютеры, была завышена "где-то на 15 млн грн".

Ранее сообщалось, что 22 сентября «Укрпочта» приобрела у ООО «MTI» компьютерную технику на общую сумму 69.500.000 грн. Особенность этих конкурсных торгов заключается в том, что они были проведены вне системы электронных закупок ProZorro и без видеотрансляции в режиме онлайн. В общем, по средней цене около 20 тыс. грн было закуплено 3500 комплектов автоматизированных рабочих мест отделения связи (АРМ ВЗ) в составе: моноблок, матричный принтер, источник бесперебойного питания.

Также сообщалось, что Укрпочта не подготовила комплекс мероприятий для ввода этих компьютеров в эксплуатацию, из-за чего они обречены лежать на складе.

Руководство «Укрпочты» уверяет, что процедура закупки 3500 компьютеров якобы для региональных отделений прошла в соответствии с законодательством. Более того, в компании отметили, что перед (!) раскрытием предложений смогли добиться от поставщиков существенного снижения цены на технику.

В июне, во время заседания правительства, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 августа все государственные закупки в Украине должны осуществляться через систему публичных электронных закупок ProZorro. Глава правительства подчеркнул, что руководителей, которые не перейдут на закупки через ProZorro, должны быть уволены. «Те, кто в системе государственной власти, там, где мы принимаем решение о назначении, должны всех поувольнять. Это только отсутствие политической воли и невыполнения закона. Причем с публикацией тех, кто не смог это сделать, - подчеркнул он. - Если у руководителя нет политической воли для того, чтобы честно закупать, он не нужен государству и обществу. Пусть идет на другой хлеб ».

На следующем заседании правительства, премьер призвал руководителей отменить ранее объявленные государственные тендеры, которые должны состояться до полного перехода на систему электронных закупок ProZorro. «Я вам всем предлагаю отменить эти тендеры и начать закупки через систему ProZorro», - заявил Гройсман.

Напомним, гражданин США Игорь Смилянский приступил к работе в должности гендиректора Укрпочты 1 июля 2016 года, не имя опыта работы на руководящих должностях и в почтовой отрасли. Перед тем он работал на низких и второстепенных должностях в сфере консалтинга — бухгалтером и консультантом.

Тем не менее, на закрытом конкурсе он был избран гендиректором Укрпочты с должностным окладом 334 000 гривен. Некоторые СМИ считают назначение Игоря Смилянского коррупционной сделкой с кадровым агентством Talent Advisors, которому Игорь Смилянский должен выплатить 50% своей годовой зарплаты в виде гонорара за свое назначение. Как известно, руководитель государственной комиссии, которая в закрытом режиме выбрала Игоря Смилянского на должность генерального директора УГППС «Укрпочта», одновременно является руководителем кадрового агентства Talent Advisors.

Конкурсная презентация Игоря Смилянского была одной из худших среди конкурсантов: не содержала никаких финансовых показателей, предусматривала приватизацию Укрпочты и сокращение 7000 почтовиков. Сегодня Смилянской и министр инфраструктуры Омелян стараются не вспоминать о той «победной» презентации и третий месяц подряд рассказывают, что в Смилянского якобы существует программа реформирования Укрпочты, однако показать ее не могут.

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