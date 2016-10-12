Янукович находится в России в статусе беженца

13.10.2016 (18:59)

Россия официально предоставила убежище Януковичу

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ официально подтвердило, что беглецу Виктору Януковичу в России предоставлено временное убежище.

"На запрос от 4 июля 2016 года сообщаем следующее: гражданину Украины Януковичу Виктору Федоровичу... предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, что подтверждается свидетельством о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, серия ВУ № 0107999, выдано УМФС России по Ростовской области", – говорится в датированном 29 сентября ответе управления МВД РФ на запрос адвоката экс-президента Виталия Сердюка.

Как заявил защитник экс-президента, подтверждение статуса Януковича было необходимо для продвижения расследования по делу о расстрелах протестующих в Киеве зимой 2014 года – Генпрокуратура Украины, по его словам, отказывала в проведении допросов и очных ставок, ссылаясь на отсутствие доказательств местонахождения бывшего главы государства.

"Теперь Генеральная прокуратура потеряла свой последний аргумент для дальнейшей остановки следствия, отказов в проведении допросов, очных ставок, других следственных действий при участии Виктора Януковича и в передачи дела в суд", – подчеркнул адвокат.

Кроме того, адвокат отметил, что данный документ опровергает распространенные ранее слухи о якобы смене Януковичем гражданства.

В Украине в отношении Виктора Януковича возбуждено несколько уголовных дел: его обвиняют в причастности к расстрелу протестующих на Майдане, отмывании денег, получении взяток, растрате государственного имущества, незаконном изменений Конституции страны и создании организованной преступной группировки.

Сам экс-президент, находясь в России, неоднократно заявлял, что его преследование является политически мотивированным. Он требовал проведения очной ставки с нынешним украинским президентом Петром Порошенко и другими высокопоставленными чиновниками. В Генпрокуратуре страны заявляли, что это возможно, но только если Янукович приедет в Киев.

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