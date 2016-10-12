Прежнего Донбасса уже не будет никогда!

13.10.2016 (19:11)

Упрекать сейчас Донбасс – это как пилить опилки...

Известный украинский волонтер считает, что упрекать сейчас Донбасс – это как пилить опилки. Не продуктивно, безрезультативно и глупо.

Упрекать Донбасс за то, что он был Донбасс – это, как упрекать русскоговорящего 45-летнего выросшего в русскоговорящей среде и семье в том, что он русскоговорящий. Все, кто могли уже сделали выводы. Те, кто бежал из домов, спасаясь от смерти, сгребая в охапку самое ценное, уже давно сделали свои выводы. Тот, кто сделал выводы за Украину с самого начала и сейчас – это наш. Тот, кто против – это не наш.

«Кто против нынешней Украины пусть сдаст паспорта и разбирается с «освободителями». Но упрекать сейчас, на третьем году войны, людей с Донбасса – это тоже самое, как если они начнут упрекать нас, почему не приехали и не защитили, почему СБУ не работала, почему так много предателей было среди правоохранителей. Каждый житель Донецкой и Луганской области – это просто житель, который не заморачивался особенно, почему из его региона, кто-то что-то лепит десятилетиями и чем это чревато. А самое главное, почему все такие умные, оказывается, все понимали, но ничего не делали. И молчали», – написал Доник в Facebook.

На Донбассе десятилетиями культивировали искаженное восприятие мира. Когда человек с 8 классами образования, через три месяца обучения, шел в забой и получал больше академика. Форма, опять таки. Орден «Шахтерская Слава». Пенсии, от которых у всех остальных профессий расширялись глаза. И все это в глубоко дотационной отрасли. И самая главная мысль в том, что это было в прошедшем времени. Потому что Донбасса, того самого, который упрекают, больше нет потому что все те люди, которых стыдливо называют временными переселенцами – беженцы. Потому что все эти люди, которые бежали сюда, в Украину, мечтают вернуться домой, в дом которого больше нет. Не будет ни инфраструктуры, ни горизонтальных связей, ни работы, ни тех друзей, что были раньше. Будет чистый лист. Будет выжженная земля после ухода орков. Тоже самое ожидает тех людей, которые ждут, когда наша армия их освободит. Они тоже мечтают вернуться к прежней жизни. К той жизни, которой больше никогда не будет. «Но гражданство у «рускомировцев» отнять нужно. В идеале выселить. Но, если совсем никак, то как минимум, все таки лишить гражданства. А то они нам наголосуют, навыбирают», – резюмировал Роман Доник.

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