Путинская ДРГ спрятала в центре Киева тротил и гранаты

13.10.2016 (19:13)

В центре Киева сотрудники СБУ обнаружили тротил и гранаты

В центре Киева в нежилом помещении на улице Грушевского сотрудниками киевской полиции и СБУ обнаружен склад с боеприпасами. Об этом сообщает депутат Киевского горсовета Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

Среди найденных боеприпасов числятся 5 боевых гранат РГД и Ф-1, 1,5 кг тротила и несколько сотен патронов.

По мнению депутата, найденное оружие свидетельствует о подготовке антигосударственной диверсии со стороны российских спецслужб во время марша Патриотов, посвященного Дню защитника Украины.

“Несмотря на все попытки российских спецслужб и внутренних деструктивных сил испортить наш праздник, им ничего не удастся!”, - написал Шкиряк.

Однако версия о запланированной диверсии остается неподтвержденной.

Ну кто еще, кроме шпионов Путлера, мог сделать такое в центре столицы возле парламента и кабмина, где через каждые 100 метров находятся СБУшники, патрульные и специальные "шныри' ....? Не Киевляне же?!











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