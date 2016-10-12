Кое-что о сексе : Оргазм во сне и как звучит пение при оральном сексе

13.10.2016 (20:14)

Может ли женщина достичь сексуальной кульминации, пока спит?

Может ли женщина достичь сексуальной кульминации, пока спит? Что общего между кувалдой и оральными ласками? И прав ли твой возлюбленный, если спрашивает: «Зачем ты гладишь мою грудь? Я же не девушка!»? Сейчас расскажем.

1. Недавно я проснулась оттого, что испытала оргазм во сне. Могло такое быть или мне просто показалось?

Да, такое действительно случается в фазе быстрого сна. К гениталиям в этот момент,бывает, приливает кровь, как если бы ты была возбуждена. Иногда это приводит к оргазму. Это что-то вроде женского аналога поллюций.

Чтобы это произошло, даже необязательно видеть эротический сон. Одни женщины даже и не подозревают,что с ними такое произошло во сне, а другие просыпаются. Это определенно лучше, чем будильник!

2. Что это за техника орального секса,которая называется «кувалда»?

На самом деле ничего общего ни с кувалдами,ни с молотками эта техника не имеет. По‑английски она называется hummer, что действительно переводится как «кувалда». Но происходит это название от слова hum — гул, рокот.

Эта техника заключается в том, что, ублажая своего мужчину ртом, ты издаешь звуки,в твоей ротовой полости создается вибрация и щекочет его член.

Используют ее не как основное блюдо, а как приправу: ты можешь разнообразить свои действия, подключив этот самый «хаммер» на несколько секунд между обычным лизанием и сосанием.

Какие звуки издавать? Можешь, конечно, и песенку напеть, но вы будете хохотать, и ничего не получится. Лучше просто пропеть плавное «м-м-м», двигая губами вверх и вниз вдоль члена.

Варьируя высоту тона, ты вызываешь различные ощущения: у более высоких звуков частота колебания выше.

3. Заводит ли мужчин ласка сосков?

Мужские соски вполне могут быть эрогенной зоной. Кончики мужских сосков и ареола вокруг них имеют множество нервных окончаний, как и навершия женской груди. Конечно, у всех разные предпочтения, так что узнать, какая именно ласка соска рукой или губами понравится твоему мужчине, ты можешь только экспериментальным путем.

Если эта зона у него «не проснулась», ее вполне можно разбудить. Выполняя те ласки,которые ему заведомо приятны, заодно стимулируй и сосок (например, легонько посасывай его). Кстати, это любой вторичной (то есть развившейся в процессе регулярных сексуальных упражнений) эрогенной зоны касается.

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