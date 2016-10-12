Размах роскошного отдыха дочери Пескова шокировал турецких "голодранцев" (ФОТО)

13.10.2016 (21:01)

Девушка также поделилась в Инстаграм откровенными снимками в купальнике

Турецкая газета Akdeniz опубликовала материал об отдыхе 18-летней Лизы Песковой, дочери пресс-секретаря президента России. Снимком газеты поделился в своем Инстаграм ведущий «Эхо-Москвы» Алексей Венедиктов.

Лиза Пескова отдыхает в Анталии вместе со своими родственниками, возлюбленным, и друзьями. В Турцию шумная компания отправилась, чтобы отпраздновать день рождения бабушки и двоюродной сестры Лизы.

Девушка также поделилась в Инстаграм откровенными снимками в купальнике, которые и попали на обложку турецкой газеты.

В Турции Лиза бывает довольно часто. В вузе девушка изучала турецкий язык и немного говорит на нем. Так что некоторые подписи к своим фото из Анталии девушка в Инстаграме пишет не только на русском, но и дублирует их на турецком. И, безусловно, понимает комментарии на турецком языке, которые оставляют на её страничке посетители. Дедушка Лизы — кадровый дипломат, он свободно говорит по-турецки. Да и сам Дмитрий Песков начинал карьеру дипломата в Турции, это было его первое назначение.

Дочь пресс-секретаря Путина сейчас учится во Франции. Девушка живет вместе с мамой Екатериной Солоцинской, первой жене Пескова. Сейчас у него новая возлюбленная — фигуристка Татьяна Навка, на которой он женился в 2015 году. Кстати, Лиза Пескова этот брак не одобрила.

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