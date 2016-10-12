14 октября православные христиане и греко-католики празднуют Покров Пресвятой Богородицы

|Во время празднования Покрова верующие просят у Богородицы защиты и помощи
Праздник основывается на чудесном явлении Матери Божией во Влахернском храме Константинополя в 910 году нашей эры, которое случилось во время вторжения на территорию Греции кочевников-сарацинов.
Свидетельство о явлении Пресвятой Богородицы содержится в житии святого Андрея Юродивого. Блаженный Андрей и его ученик Епифаний увидели в небе, как Богоматерь молится за находящихся в храме людей, сняв с головы платок и раскинув его над ними, знаменуя их защиту от врагов.
Риза Пресвятой Богородицы, ее головной покров и часть пояса были перенесены во Влахернский храм из Палестины в пятом веке нашей эры.
Во время празднования Покрова верующие просят у Богородицы защиты и помощи.
В народе праздник связан с приближением зимы и окончанием основных сельскохозяйственных работ.
Согласно приметам, погода в день Покрова предсказывает будущую зиму. По поверьям, если листья на деревьях еще не опали – зима будет суровой.
На праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии хорошей приметой считалось весело провести время, так как, согласно народным приметам и обычаям, "весело Покров провести – хорошего жениха найти".
Рейтинг: 0