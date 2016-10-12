14 октября православные христиане и греко-католики празднуют Покров Пресвятой Богородицы

14.10.2016 (05:51)

Во время празднования Покрова верующие просят у Богородицы защиты и помощи

Праздник основывается на чудесном явлении Матери Божией во Влахернском храме Константинополя в 910 году нашей эры, которое случилось во время вторжения на территорию Греции кочевников-сарацинов.

Свидетельство о явлении Пресвятой Богородицы содержится в житии святого Андрея Юродивого. Блаженный Андрей и его ученик Епифаний увидели в небе, как Богоматерь молится за находящихся в храме людей, сняв с головы платок и раскинув его над ними, знаменуя их защиту от врагов.

Риза Пресвятой Богородицы, ее головной покров и часть пояса были перенесены во Влахернский храм из Палестины в пятом веке нашей эры.

Во время празднования Покрова верующие просят у Богородицы защиты и помощи.

В народе праздник связан с приближением зимы и окончанием основных сельскохозяйственных работ.

Согласно приметам, погода в день Покрова предсказывает будущую зиму. По поверьям, если листья на деревьях еще не опали – зима будет суровой.

На праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии хорошей приметой считалось весело провести время, так как, согласно народным приметам и обычаям, "весело Покров провести – хорошего жениха найти".