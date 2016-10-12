Погода в Ужгороде и Закарпатье в пятницу, 14 октября

14.10.2016 (08:25)

В Ужгороде небо будет ясным до позднего вечера, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4 ° мороза -1 ° тепла, днем 9-14 °, в горах местами 4-7 ° тепла.

В Ужгороде небо будет ясным до позднего вечера, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1 ° мороза -1 ° тепла, днем 12-14 ° тепла.

Восход 07:49

Закат 18:44

Температура за последние 130 лет 14 октября:

макс: 26.1° (1993)

мин: -4.7° (1959)

Народный прогноз погоды: 14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. У наших предков была первая встреча зимы. На Покров особое внимание уделяли ветру: если в этот день ветер с востока или севера - зима будет холодной; с юга - будет теплой; с запада - к снежной зиме; а если ветер переменчивый, то и зима будет непостоянной.