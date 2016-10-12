Курс валют на 14 октября (+ новости экономики)

14.10.2016 (08:37)

Курс валют 14.10.2016

Валерия Гонтарева может уйти с поста главы НБУ только по приказу Президента либо по собственному желанию.

Такую точку зрения выразил экс-замглавы НБУ Александр Савченко в комментарии корреспонденту ГолосUA.

«Сейчас отставка главы Нацбанка Украины без собственного желания невозможна. Думаю подобное намерение может стать только отображением позиции Президента. Но сейчас формальных оснований для увольнения главы НБУ нет, при отсутствии желания самой Валерии Гонтаревой. В принципе, ее отставка невозможна, и это называется «независимостью» Нацбанка», - сказал он.

При этом эксперт отметил, что глава НБУ должен быть независимым от всех ветвей власти, чтобы проводить, когда необходимо, жесткую или мягкую монетарную и валютно-кредитную политику.

«У нас система власти так устроена, что г-жа Гонтарева зависит от Верховной Рады только при назначении. А затем — лишь от Президента. Во всех странах, где работает подобный принцип, существует неписанное правило: если президент не удовлетворен политикой центробанка, это — «мягкое» основание для главы Нацбанка уйти в отставку. Но — не обязанность», - добавил он.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который определяет основания для досрочного увольнения руководителей Нацбанка. Помимо этого, определяются условия, когда деятельность НБУ может считаться неудовлетворительной. Сейчас главу НБУ нельзя уволить за негативную работу — такое основание отсутствует в законе. Кроме того, не определен порядок досрочного освобождения руководителей Нацбанка. По словам некоторых экспертов, инициатива народных депутатов урегулировать процедуру увольнения главы Нацбанка может быть связана с желанием президента Петра Порошенко заменить Валерию Гонтареву. А для смещения ее с поста НБУ могут стать основанием макроэкономические показатели и значительная девальвация гривны.