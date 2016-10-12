Делегация итальянских депутатов прибыла в оккупированный Крым

14.10.2016 (09:17)

В Крым прилетела делегация из 18 человек

Российские СМИ сообщают, что в Крым прилетела делегация из 18 человек, среди которых есть итальянские политики и депутаты

В Крым приехала делегация из Италии, в состав которой входят "политики регионального и национального уровня", депутаты региональных советов.

Как сообщил председатель правления фонда Ялтинский международный экономический форум Андрей Назаров, сегодня ночью делегация прибыла в Крым.

Всего в составе делегации 18 человек. Отмечается, что большинство из них впервые в Крыму и те, кто приехал на полуостров выступают за отмену санкций против РФ за аннексию полуострова.

В июле этого года в оккупированный Крым приезжала делегация французских парламентариев во главе с Тьерри Мариани.

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