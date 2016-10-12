Названа вероятная дата и город на который нападет Путин в Украине

14.10.2016 (10:19)

Одессу Путин считает русским городом

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя эскалацию на мариупольском направлении, заявил, что до середины января возобновление масштабных боевых действий в Украине маловероятно.

Об этом он заявил в колонке для Апострофа.

"Я считаю, что до Нового года, точнее до середины января, большая война маловероятна", - высказался военный эксперт.

Он пояснил свое предположение тем, что в конце ноября - в начале декабря в Вооруженных силах России будет проходить демобилизация военных, призванных в свое время для операций в Крыму. При это он добавил, что небольшие стычки будут иметь место.

По мнению Фельгенгауэра, масштабная атака боевиков на мариупольском направлении под сомнением, поскольку город готов к обороне, в отличие от Одессы, Херсона и Николаева.

"Если говорить о возможных направлениях наступления, то это может быть именно Одесса", - предположил он, пояснив, что, во-первых, Одессу в РФ считают русским городом, а во-вторых, одесский регион может дать выход на Приднестровье.

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