Покров Пресвятой Богородицы : История и традиции праздника

14.10.2016 (10:27)

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

14 октября отмечается православный праздник Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Православной Церкви. Его полное название - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

История праздника

Этот большой православный праздник был установлен еще в конце 10 начало 11 столетия. По преданиям ему предшествовало событие, произошедшее в городе Константинополь во Влахернском храме 14 октября (1 по старому стилю) 910 года, где хранилась большая христианская реликвия – риза Богородицы.

Шла война, город был окружен сарацинами и уже практически не мог обороняться. Во время всенощной, служившейся в храме, юродивому Андрею, которого все знали как очень набожного человека, было видение. Над молившимися людьми появилась Богородица вместе с ангелами и святыми. Она покрыла людей своим омофором и молилась вместе с ними. Юродивый сказал, что видел Богоматерь, которая плакала над людьми и молилась про мир. Верующие поверили, что Богородица заботится о мире, бдит человечество, призывает его жить в мире и покое. Византийцам удалось снять блокаду и победить сарацинов. С того дня, принято отмечать Покрова.

Покров Пресвятой Богородицы традиции

До начала праздника Покрова все старались завершить сбор выращенного урожая, а также сделать все необходимые заготовки и запасы на долгую суровую зиму.

Праздник Покрова символизировался с покровителем свадеб. Все незамужние девушки молились, прося святых поскорее послать желаемого жениха. Поэтому все девицы обязательно ходили в церковь, ставили свечи возле Богородицы. Девушки надевали свои самые красивые наряды. Старались быть красивее всех остальных.

На Покров обычно выпадал первый снег. А белое покрывало на земле сравнивали с подвенечной фатой. Бытовала в народе примета, что чем больше снега выпадет на Покров день, тем больше свадеб случится в этом году. Вообще, праздник все старались провести как можно более ярко. Было поверье, что праздничный день надо провести весело.

Приметы и поверья

Девушки с нетерпением ожидали праздника Покрова, потому что к нему приурочены народные гадания, помогающие им найти жениха и выйти удачно замуж.

Накануне Покрова девушки гадали: для совершения гадания они сами пекли маленький ржаной хлебец и мяли льняной пучок.

Также этот праздник принято отмечать весело, можно домашними посиделками.

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