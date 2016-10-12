Безвизовый режим : "Если украинцы думают, что сейчас поедут таксовать в Париже – то европейцы так не думают"

14.10.2016 (10:35)

Почему безвиз для Украины снова откладывается

Еще несколько недель назад в украинском МИДе ожидали, что решение европейских институтов по введению безвизового режима с Украиной может быть вынесено до конца октября этого года. Но вопрос снова откладывается – он даже не был внесен в повестку дня предстоящей сессии Европейского парламента, которая состоится в Страсбурге (Франция) 24-27 октября. Так что в октябре решение по Украине, вопреки заявлениям украинского МИДа, точно не примут.

"Страна" разбиралась, почему безвиз для Украины уже в который раз откладывается, и когда мы его наконец дождемся.

И Украине, и ЕС хочется, чтобы вопрос по безвизу был решен до саммита в ноябре

По словам директора Института евроатлантического сотрудничества Александра Сушко, вопрос предоставления Украине безвиза и не должен был рассматриваться на предстоящем заседании Европарламента.

"То, что на это рассчитывал наш МИД – отдельный вопрос. На безвиз рассчитывал и Янукович в 2010 году. Мало ли, кто на что рассчитывал. Но вопрос предоставления Украине безвизового режима с ЕС и не ставили в повестку дня на октябрь. Поэтому ни о каком затягивании или переносе решения по предоставлению Украине безвиза не может быть речи. Никто ничего не откладывал, еще даже вопрос предоставления безвиза Грузии не рассмотрели, хотя Грузия на месяц опережает нас", – говорит эксперт.

Теперь, когда обещанные ранее МИДом Украины сроки по получению безвиза просрочены, украинские власти надеются, что вопрос решится на XVIII саммите Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 24 ноября. Глава МИД Украины Павел Климкин, а также премьер-министр Владимир Гройсман заявляли, что на грядущем саммите может быть объявлено о безвизовом режиме с ЕС. Саммит, кстати, должен был пройти еще в мае 2016 года, однако его перенесли на осень.

Вот только решение по безвизу принимает не саммит, а Европарламент и Совет ЕС, отмечает Сушко. "Просто у обеих сторон есть желание, чтобы на саммите было о чем говорить в плане успеха, поэтому обеим сторонам хочется, чтобы вопрос по безвизу был решен до саммита. Но гарантии нет", – говорит эксперт.

"В январе 2017 визы уже не понадобятся"

Интересно, что накануне выхода этой статьи знакомый "Страны" в туристическом бизнесе на просьбу помочь в оформлении виз для путешествия в Европу, посоветовал не торопиться. "Подождите, не делайте визы сейчас. По моей информации, в январе следующего года они вам уже не понадобятся", – отметил он в неформальном разговоре.

"Это вполне возможно, – комментирует слова туроператора Александр Сушко. – Если в декабре будет принято решение в пользу Украины по безвизу, то через три недели оно будет имплементировано". По его оценкам, у Украины есть все шансы получить безвизовый режим даже до Нового года, если не произойдет ничего экстраординарного – если не нагрянет новая волна мигрантов или не начнутся резкие политические проблемы.

Решение может быть вынесено как сразу после Грузии, так и одновременно. Но пока не разработан механизм "экстренной остановки" безвиза, которым Европа хочет себя перестраховать в случае наплыва украинских мигрантов, за безвиз Европарламент не будет голосовать, считает Сушко.

"Зайцем в Европу"

Но даже после введения безвизового режима украинцы продолжат оформлять визы, считает директор туристической фирмы "Tez Tour" Аркадий Маслов. Ведь пребывание в еврозоне по безвизовому режиму разрешено всего на 30 дней.

"Безвизовый режим, на самом деле, такая условность. Люди стараются оформлять максимально долгосрочные визы – на год, два, минимум на шесть месяцев, чтобы иметь некую свободу действий. Если вы едете в Европу учиться – вам придется оформлять визу, если вы можете пробыть в Европе дольше 30 дней, оформляйте визу. И люди, я вас уверяю, даже после введения безвизового режима продолжат ходить в консульства и получать визы. Сказки о безвизе дейстуют только на необразованный народ. На туризме безвизовый режим никоим образом не отобразится", – считает Маслов.

По его словам, туроператоры не отговаривают и не собираются отговаривать клиентов от оформления виз даже в случае введения безвизового режима с ЕС. Ведь граждане Украины, которые не будут теперь оформлять визы в консульствах стран Шенгенской зоны, должны будут на границе объяснять пограничнику цель своей поездки. И если он в чем-то усомнится, то развернет и отправит украинца домой.

"Кому нужно нормальное и беспроблемное путешествие в Европу, тот все равно будет оформлять визу. А безвиз – это как будто ты "зайцем", без билета, едешь в троллейбусе и все время дрожишь – а не выкинут ли тебя из него", – проводит параллель Аркадий Маслов.

Политический фетиш

Некоторые эксперты полагают, что украинцы смогут без виз ездить в Европу уже до конца этого года. Но в конце концов, предоставление безвиза Украине – политическое решение, на которое могут повлиять многие факторы.

В частности, процесс может осложнить то, что многие страны-члены ЕС открыто выступают против предоставления безвиза Украине. Среди них – Италия, Франция и Германия. Главные претензии – недоработки в сфере антикоррупционного законодательства, а также опасения насчет всплеска преступлений и наплыва украинских мигрантов.

Главный фактор, который тормозит процесс и будет влиять на сроки принятия решения о безвизе - это упомянутый выше механизм быстрой приостановке действия соглашения о безвизе. Без него европейцы вряд ли согласятся открыть свои границы для украинцев, но до сих пор этот механизм не утвержден.

"Принятие механизма приостановления запланировано на конец октября, - говорит Александр Сушко. - Если это произойдет, тог тогда уже Европарламенти Совет ЕС действительно могут до конца года принять окончательное решение по безвизовому режиму. А если нет, то будет новый раунд переговоров и решение вопроса затянется".

Аркадий Маслов считает, что принятие безвизового режима и дальше будет откладываться. "Если в Украине такой политический фетиш по поводу безвизового режима, и все люди думают, что сейчас поедут туда строить там дома и таксовать в Париже – то европейцы так не думают. Они хотят видеть туристов, которые приедут и оставят свои деньги у них в ресторанах и гостиницах. Поэтому Европа и не торопится нам открывать двери – зачем им наши переселенцы с Донбасса? У людей нет денег, которые они могли бы тратить в Европе. Должна быть стабильность в стране, тогда, может, и безвиз получим", – отмечает он.

К слову, различными экспертами называлась еще одна, неофициальная, причина затягивания предоставления безвизового статуса - отсутствие ясности с перспективами реализации минских соглашений из-за отказа Киева выполнять их политическую часть. Правда, на официальном уровне она не подтверждается (мол, нет такого условия), но оба процесса как-то уж слишком синхронно затягиваются.

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