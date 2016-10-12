Наркоман на ворованом велосипеде "попал в лапы" ужгородских полицейских

14.10.2016 (10:49)

В Ужгороде милиция поймала мужчину с наркотиками на угнанном велосипеде

42-летний житель Ужгорода ездил на угнанном велосипеде со шприцем, наполненным опием. По данному факту полиция начала уголовное производство, а велосипед вернут владельцу.

13 октября в обеденное время инспектор Ужгородского отдела полиции совместно с патрульными осуществляли обход города. Вблизи отеля «Закарпатье» правоохранители заметили двух подозрительных мужчин.

Внимание полицейских привлек тот факт, что на велосипеде мужчины не было никаких маркировочных обозначений. Обычно так делают велосипедные воры - сдирают все наклейки с краденых велосипедов, закрашивают надписи или рисунки, чтобы велосипед не могли идентифицировать.

Полицейские попросили владельца предоставить документы о происхождении велосипеда, на что тот стал заметно нервничать. И в ходе беседы выяснилось, что как и подозревали полицейские, велосипед ворованный. Также во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили в пачке от сигарет шприц, в котором находилась жидкость, похожая на опиум.

По данному факту следователи проводят досудебное расследование. Изъятое вещество направлено на экспертизу, а велосипед будет возвращен его владельцу.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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