C Днем защитника Украины!

14.10.2016 (11:17)

14 октября - День защитника Украины

14 октября отмечают День защитника Украины - праздник смелости, мужества и героизма. В этот день чествуют героев, положивших свою жизнь за родную землю и мир на ней, а также поздравляют всех мужчин.

Этот день богат на праздники. 14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы, признаком которой является то, что она в этот день покрывает землю или листьями, или снегом. А еще - есть Поручительницей от врагов.

14 октября также празднуют День украинского казачества. Как известно, церковь Покрова Пресвятой Богородицы была главной на Запорожской Сечи, а 14 октября - одним из самых важных дней для казаков - тогда они проводили свои советы, на которых выбирали нового гетмана или кошевого атамана.

В настоящее время День защитника приобретает особый смысл. Из-за вооруженной агрессии России в украинском обществе еще больше усилилось стремление отказаться от советских символов и праздников - которым, в частности, был День защитника Отечества (23 февраля), известного с советских времен как "День Советской армии и Военно-Морского флота».

Инициативу украинцев иметь свой праздник чествования героев поддержал президент Петр Порошенко, который 14 октября 2014, установил ежегодно, именно в этот день, отмечать День защитника Украины. А также объявил 14 октября нерабочим днем ​​на государственном уровне.

Праздник мужества и героизма при нынешних обстоятельствах особенно важен. Сегодняшние воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, добровольческих батальонов - наследники тех, кто защищал границы и безопасность своей земли в течении веков. В этот день стоит выразить благодарность, любовь и уважение всем тем, кто защищает наш с вами покой.

Редакция сайта UA-Reporter поздравляет всех наших дорогих защитников с праздником!