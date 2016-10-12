В Закарпатье полиция задержала на взятке директора ВУЗа (ФОТО)

14.10.2016 (12:53)

На Закарпатье полицейские задержали супругов взяточников

За вступление в учебное заведение его директор требовала 500 долларов США неправомерной выгоды. В качестве посредника выступал ее муж.

13 октября оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области ДЗЭ Нацполиции совместно со следователями областной полиции задержали супругов-коррупционеров. Жена - директор одного из высших учебных заведений, человек - посредник и преподаватель экономического колледжа этого университета.

Так, директор при поступлении в учебное заведение требовала 500 долларов США. В качестве посредника выступал преподаватель колледжа и ее муж. При таком коррупционном "дуэте" деньги оставались в семье.

Задержали ее соратника на АЗС во время получения неправомерной выгоды.

Оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области ДЗЭ Нацполиции совместно со следователями областной полиции изъяли 500 долларов США.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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