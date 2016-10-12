Закарпатские пограничники задержали иностранца, розыскиваемого Интерполом

14.10.2016 (13:16)

Задержанный хорват находился в международном розыске

Вчера гражданина Хорватии, который находился в розыске, задержали пограничники Чопского отряда в пункте пропуска «Тиса».

Так, направляясь на выезд из Украины, во время прохождения паспортного контроля мужчина предъявил удостоверение на возвращение и объяснил, что срок действия его паспорта истек. Однако, во время проверки мужчины сработала база данных Интерпол. Как результат, пограничники сразу же задержали мужчину, а также проинформировали взаимодействующие подразделения. В ходе установления обстоятельств было установлено, что гражданин Хорватии разыскивает полиция Германии.

Сейчас задержанный передан представителям Национальной полиции в Закарпатской области.

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