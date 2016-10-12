В Ужгороде проходит выставка военной техники (ФOTO)

|В Ужгороде на пл. Народной - выставка военной техники
Сегодня, 14 октября, в Ужгороде на площади Народной проходит выставка военной техники и спецснаряжения по случаю Дня Защитника Украины.
На выставке представлены разнообразные виды стрелкового оружия, специальные средства средства, военные транспортные средства и др.
Особый восторг вызывает военное вооружение и техника в маленьких, которым представилась возможность посидеть за рулем пожарной машины, или примерить на себя бронежилет.
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