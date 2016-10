Как и когда будет совершeн "дворцовый переворот" в России

14.10.2016 (14:00)

"Владольф Путлер – более не способен крышевать свою ОПГ" - Рабинович

Это произойдёт тогда, или вскоре после, когда ВСЕ западные политические лидеры объявят Путина нежелательным в их странах даже на период короткого государственного визита, когда они ВСЕ обвинят его в военных преступлениях, и скажут это или открытым текстом, или используя недвусмысленный дипломатический язык.

Об этом пишет российский финансист Слава Рабинович в своем блоге на "Обозревателе".

Тогда члены путинской ОПГ, наконец, поймут, что миллиарды и десятки миллиардов долларов, которые Кремль ежегодно тратит на подкуп западных лидеров и формирование про-путинского общественного мнения в их странах, больше не работают, а их фюрер – Владольф Путлер – более не способен крышевать свою ОПГ и представлять её интересы как внутри России, так и снаружи. В этот момент The Game Will Be Over.

Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя. Этот путь мог быть значительно короче, если бы не глупость, недальновидность, трусость и цинизм западных лидеров. Значительное количество жизней было бы спасено, если бы Запад предпринял гораздо более решительные меры по отношению к российскому недофюреру прямо тогда, когда тот заходился пеной у рта в марте – октябре 2014 года, с фашистскими речами о "Новороссии", утопил в крови восток Украины и сбил Боинг рейса МН-17.Члены путинской ОПГ предложат Западу колоду из вариантов замены, и, в качестве "переходного периода", Запад будет склонен обсуждать такие варианты. Ведь, во время "переходного периода", Западу нужно будет "с кем-то разговаривать". Сергей Иванов, Николай Патрушев, Сергей Шойгу, Сергей Нарышкин и подобные военные преступники исключены из вариантов замены по определению. Все бывшие офицеры КГБ СССР тоже исключены по определению. Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов и – особенно – Алексей Кудрин (и ряд других) не исключены. Внутренние варианты по устранению Путина могут быть самыми разнообразными, но, скорее всего, должны включать совместный заговор с личной охраной Путина. Это может быть проблематичным, но станет неизбежным, на определённой стадии "порчи" Путина не столько с точки зрения Запада, сколько с точки зрения самих членов путинской ОПГ.

Да, этот путь был слишком длинен.

Первый серьёзный публичный политический холодный душ Путин получил в ноябре 2014 года на саммите G-20 в Брисбене от премьер-министра Канады Стивена Харпера. Путин первым протянул ему руку, Харпер принял этот жест, но при этом сказал российскому недофюреру: "Думаю, я должен пожать вашу руку, но я могу сказать только одно: вы должны убраться из Украины".

Хозяин той встречи, премьер-министр Австралии Тони Эббот, который всеми силами хотел, чтобы его гости сосредоточились на экономических проблемах мира, тогда заявил: "Россия была бы гораздо привлекательней, если бы она стремилась стать супердержавой ради мира, свободы и процветания, не пытаясь воссоздать утраченную славу царизма или старого Советского Союза".

Прошло ровно два года. США, Великобритания и Франция открыто обвинили Путина и Россию, к сожалению представляемую им, в военных преступлениях. И, тоже к сожалению, не за убийства гражданского населения в Грозном, Цхинвале или Донецке. За убийства гражданского населения в сирийском Алеппо. Почему-то глупость, недальновидность, трусость и цинизм западных лидеров оценивают жизни детей Грозного, Цхинвала, Донецка и МН-17 по-другому, нежели жизни детей Алеппо.

Государственный секретарь США Джон Керри обвинил Россию в военных преступлениях. Если мне не изменяет память, за всю историю США ни один столь высокопоставленный чиновник администрации США не употреблял таких слов по отношению к Российской Империи, к СССР и к Российской Федерации.

Те же самые слова напрямик использовал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Только лишь в минувшую субботу президент Франции Франсуа Олланд заявил, что, если один из постоянных членов Совета Безопасности ООН заблокирует французскую резолюцию по Сирии, это дискредитирует эту страну и сделает её ответственной за продолжение кровопролития в Алеппо.

РФ, по приказу российского недофюрера, наложила вето на эту резолюцию.

Сразу после этого французский лидер отметил, что "не знает, стоит ли ему встречаться с президентом России". На дипломатическом языке это значит: "Владимир, ты совершенно UNWANTED на территории Французской Республики". На русском языке это означает кое-что другое. В тот же день Франция официально обратилась в Международный суд по расследованию военных преступлений, совершенных РФ в Сирии.

11 октября 2016 года член Британского Парламента Эндрю Митчел ?заявил, что Россия превратила мирных жителей Сирии в мишени, сравнив происходящее в Алеппо с действиями нацистов гитлеровской Германии во время гражданской войны в Испании. "Мы становимся свидетелями событий, подошедших бы поведению нацистского режима в Гернике в Испании", – сказал британский парламентарий.

Всё, putler is over. Путинская ОПГ больше не может позволить себе иметь такого лидера.

В марте – октябре 2014 года я публично утверждал, что путлер подвесит себя сам, надо только подождать. Ему даже не нужно было в этом помогать: не было необходимости продавать ему верёвку, чтобы он повесился на ней. Верёвку путлер нашёл сам – в точности, как я тогда и прогнозировал.

Сейчас видные члены путинской ОПГ, напрямик не замешанные в военных преступлениях своего пахана, и не служившие в КГБ СССР, имеют возможность получить благословение Запада на дальнейший диалог, и устранить российского недофюрера. И я настоятельно рекомендую им это сделать, так как на сегодняшний день очевидны две вещи:

(1) путлер более не годится для защиты интересов ОПГ, и (2) устранение путлера снимает серьёзный риск глобальной катастрофы, которую, кажется, не исключает больной воспалённый мозг российского недофюрера. Оба фактора очень сильны для создания необходимых и достаточных условий для срочного дворцового переворота, в качестве переходного периода перед новейшей российской революцией.

