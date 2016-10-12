Почему Украина оказалась в упадке

14.10.2016 (14:12)

Почему Украина оказалась в наихудшем своем сосстоянии за все время существования

Необходим ответ на вопрос, являющийся самым главным за всю 25-летнюю историю — почему Украина оказалась в наихудшем в своем экономическом состоянии, военном противостоянии с Россией и полном упадке науки, культуры, медицины и образования за все время своего существования? И ответ на эти вопросы, вероятно, «вытянет» все слабые стороны прошедших лет.

Что изменилось со времен СССР? Можно сказать, что Украина стала свободнее, однако одновременно и слабее, потеряв по дороге свой экономический, научный, военный потенциал. Если в советское время был понятный образ будущего (правильный или неправильный — это другой вопрос), то сейчас его вообще нет. Из-за этого мы все время идем правильным путем, потом разворачиваемся и снова идем правильно… Писатели были властителями дум, тогда вся страна обсуждала новый роман Стельмаха, Гончара или Загребельного, то сегодня никто не знает ни писателей, ни их романов. Та же участь постигла и академиков, причем некоторые из них не имеют вообще никакого цитирования даже в своей профессиональной среде. Все это говорит о серьезной интеллектуальной деградации при нарастающем вале дипломов магистров, кандидатов и докторов.

ВЫВОД ПЕРВЫЙ. Государство не смогло выстроить свою национальную, культурную, научную, образовательную модели, не смогло понять, что сегодня все определяет человеческий капитал, без которого в будущее нечего соваться. Государство не смогло так поднять население, дав ему возможности для развития, чтобы оно стало независимым от государственных институций разного уровня.

Особенностью сегодняшнего дня является то, что с политической арены сошли все, кто определял вектор Украины прошлого. Это был политический вектор на независимость, сегодня — это бизнес-вектор на личное обогащение. Он был при Януковиче, был и раньше, но принцип «бизнес превыше всего» очень сильно расцвел сегодня. Не экономика, а именно бизнес как выстраивание личных схем обогащения. Бизнес по своей природе сделает все, чтобы обойти закон, когда и где это возможно, что он и делает, покупая на своем пути судебные и прочие органы.

ВЫВОД ВТОРОЙ. Государство полюбило только бизнес олигархов с их офшорами, все остальные ему не нужны, что является принципиальной ошибкой. Средний класс не потому важен, что он экономическая опора, средний класс может вырасти только в свободном обществе, где человек не боится делать нечто, он не ожидает, что у него могут все отнять, в том числе и его политические предпочтения, когда парламент превращается в большую машину для голосования, которая ничего не решает.

Советская Украина была Украиной индустриальной. Олигархи получили в свои руки все то индустриальное могущество, довели его до ручки и на этом развитие Украины остановилось. Сегодня в мире другое производство — производство информационного и виртуального продукта. Постсоветское пространство здесь отстает, поскольку в свое время СССР отказался от собственного производства компьютеров, заменив его суррогатами, создаваемыми путем технического шпионажа. В результате Украина сегодня не может выпустить ни мобильный телефон, ни компьютер, ни даже телевизор. Ответ может быть один: в свое время олигархи не захотели вкладывать в науку, сочтя это лишними расходами и предпочев эксплуатировать старое советское. Тем более что спрос на сырьевой рынок есть всегда. Мы прочно сели на сырьевую иглу, продавая не конечный продукт, а полуфабрикаты, в том числе и сельскохозяйственные.

ВЫВОД ТРЕТИЙ. Отсутствие будущего видения выкинуло страну за пределы мировых трендов, помогая ей уверенно скатываться в список стран третьего мира. Олигархи получили свои миллиарды, их жизненная задача оказалась выполненной, но государства создаются не ради них. Есть такая закономерность, что малая группа людей с одинаковыми интересами всегда может договориться и провести любой закон, но издержки этого перекладываются на все население, которое не может договориться из-за того, что там большое число людей.

Нигде в мире нет таких малых тиражей книг и газет. Та же ситуация с интеллектуальным продуктом на телевидении. Его просто нет или почти нет. СССР проходил модернизацию, для которой ему нужны были наука и образование. Поэтому настоящими были и Академия Наук, и Киевский государственный университет (КГУ звучал достаточно гордо!), радиофизический факультет которого мог «содержать» весь университет. Сегодня на этот факультет подают документы желающие в количестве меньше одного человека на место. Зато по числу университетов мы превзошли любую европейскую страну. Образование тоже стало бизнесом, где продают малую толику знаний за максимально большие деньги.

ВЫВОД ЧЕТВЕРТЫЙ. Властям оказалась непонятой роль образования, науки и культуры для создания государства. Сегодня инновации еще более нужны для производства, чем это было в советское время. В советское время можно было сконцентрировать все ресурсы, например, на военном деле и получить конкурентный результат. Сегодня нет таких ресурсов.

Завершается постсоветский цикл развития. Страны Балтии прошли его намного раньше и при наличии меньших ресурсов, но он сразу были встроены в европейскую систему, что предотвратило выстраивания там олигархической модели. В результате то, что у нас вызывало восхищение — типа дворцов в Конче-Заспе, в Эстонии, например, вызвало смех, когда подобное строительство началось, его прозвали «идиотенланден», поскольку загородное строительство, по их мнению, превышающее 150 квадратных метров не имеет смысла. У нас остаются считанные месяцы на проведение настоящих реформ, а не декоративных, продиктованных необходимостью получения очередного транша.

ВЫВОД ПЯТЫЙ. Нужна концентрация усилий на освобождении населения от диктата государства. Государство должно зависеть от населения, а не народ от государства. Демократия в его исходном понимании — это участие населения в принятии решений, а не участие в голосовании. Это принципиально разные вещи. Западное общество имеет множество огрехов, но там есть большая зависимость государства от населения, чем населения от государства.

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