Крепитесь! : Коммунальные услуги в Украине подорожают в 1,5 раза

14.10.2016 (14:53)

Как и почему могут измениться тарифы на «коммуналку» в следующем году?

Украина в меморандуме с МФВ взяла на себя обязательство в апреле следующего года запустить механизм, который позволит корректировать тариф на газ поквартально.

Так, в действующем тарифе заложена стоимость импортного топлива на уровне 180 долларов за тысячу кубометров, при этом в следующем году газ для Украины будет стоить 240 долларов. В результате в конце отопительного сезона тариф необходимо будет поднять в среднем в 1,5 раза. Эксперты отмечают: после подорожания газа для украинцев также подорожает отопление и горячая вода. Как и почему могут измениться тарифы на «коммуналку» в следующем году?

На данный момент газ Украина закупает в Европе, а там, по словам члена набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, рынок быстро реагирует на изменения цен. Дорожает нефть и уже через несколько недель растет цена на голубое топливо, сообщает Сегодня.ua.

В действующем тарифе заложена стоимость импортного газа – 185 долларов за тысячу кубометров, а в проекте бюджета на 2017 год предусмотрено, что голубое топливо для Украины подорожает до 245 долларов. Как подсчитал экс-начальник Управления по связям с общественностью «Нафтогаза» Валентин Землянский, газ, согласно формуле Кабмина, в следующем году будет стоить 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 гривен). В то же время Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет в следующем году на 25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен).

«Если цена минимально на 1500 гривен не вырастет, это означает только одно – рынок и дальше регулируется вручную, правительство контролирует цены, и никакого рынка нет. А эту разницу государство будет покрывать из бюджета», – рассказывает Юрий Корольчук.

Если же тариф на газ не пересматривать, отмечают экономисты, правительству придется дотировать «Нафтогаз». В меморандуме с МВФ (документ подписали президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и др.) Украина обязуется к концу 2017-го ликвидировать дефицит «Нафтогаза». Достичь этого без повышения тарифа на газ не удастся.

Этой зимой семья из трех человек, которая с помощью газового котла отапливает дом площадью 60 квадратных метров, а также использует газ для подогрева еды и воды, заплатит за голубое топливо по нормативу потребления более 2500 гривен. А если тариф на газ поднимут до 9600 гривен за тысячу кубометров, в следующем году этой же семье придется платить на тысячу гривен больше – более 3500 гривен.

В тарифе на тепло в среднем 60% занимает стоимость газа. И чем выше его цена, тем дороже теплоэнергия, отопление и горячая вода. После подорожания газа украинцам также придется платить больше за тепло и горячую воду.

Тариф на горячую воду и отопление в Украине формирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Предприятия отправляют в Нацкомиссию свои подсчеты, в которых указывают, сколько денег тратят на производство энергии, подогрев воды, транспортировку, заработные платы, налоги и т.д. В НКРЭКУ анализируют информацию, а после для каждого поставщика определяют тариф.

Если поставщики услуг используют для генерации тепла и подогрев воды не газ, а, к примеру, атомную энергию, тарифы на их услуги могут измениться незначительно. Но не из-за стоимости газа а, к примеру, из-за индексации зарплат на предприятии. К примеру, на данный момент в городе-спутнике Южно-Украинской АЭС один Гкал тепла обходится местным жителям в 202гривни, а клиентам «Киевэнерго» – 1416,9 гривни.

Валентин Землянский отмечает: большинство поставщиков используют для генерации тепла и подогрева воды газ. Поэтому их тарифы будут расти пропорционально подорожанию голубого топлива. «Сделают ли это до конца отопительного сезона – не уверен. Но если тариф на газ пересмотрят в сторону подорожания, бесспорно, подорожает и горячая вода и отопление», – отмечает эксперт.

По оценкам экспертов, в среднем «коммуналка» (голубое топливо, горячая вода и отопление) в следующем году может подорожать в 1,5 раза при условии, если правительство установит «экономически обоснованный тариф на газ».

Чтобы платить меньше, уже сейчас эксперты советуют пересмотреть потребление энергоресурсов – утеплить свой дом и экономить горячую воду. Менеджер компании ДТЭК Сергей Свистюк, который проводит тренинги по энергосбережению для ОСМД, поясняет: дороже всего для украинцев обходится отопление. Утеплив многоэтажный дом и установив тепловой пункт, можно экономить на «коммуналке» более 50%.

«Нужно всем домом взять кредит и выплачивать по месяцам. С ростом тарифов окупаемость таких затрат становится выше и выше. Для этого нужно создать ОСМД и объединиться. Кредит потратить на установление теплового счетчика, утепление дома, замену окон, модернизацию», – говорит эксперт Национального экологического центра Украины по энергосбережению Анна Шумейко.

После установки счетчиков, поясняет менеджер ДТЭК, необходимо задуматься о регулировании потребления ресурсов. «Если это касается системы отопления, то это должны быть погодозависимые регуляторы, балансировочные клапаны на стояки, терморегуляторы на батареях в квартирах», – рассказывает Сергей Свистюк. Такая система в доме на 100 квартир может обойтись в 300 тысяч гривен, то есть всего по 3000 гривен с каждой квартиры. Такое оборудование позволит экономить от 15 до 30% тепла и окупится за 2-3 отопительных сезона.

Дороже всего обойдется комплексное утепление дома (замена окон и дверей, утепление стен и швов). При этом на данный момент практически в каждом городе действует программа поддержки ОСМД. К примеру, в Киеве70% расходов на утепление дома компенсируют из городского бюджета, а еще 30% приходится собирать жильцам. В среднем, как отмечает менеджер ДТЭК Сергей Свистюк, каждой квартире придется заплатить за утепление своего дома всего несколько тысяч гривен.

Безвизовый режим : "Если украинцы думают, что сейчас поедут таксовать в Париже – то европейцы так не думают"