Закарпатские таможенники конфисковали авто и сигареты на 150 тыс. грн

14.10.2016 (15:53)

Украинец лишился авто из-за контрабанды сигарет

Сегодня, 14 октября 2016 года, на таможенном посту «Тиса» Закарпатской таможни ДФС пресечена очередная попытка незаконного перемещения табачных изделий. Перевезти сигареты, в тайнике легкового автомобиля - «VW CARAVELLE», пытался гражданин Украины.

Формой прохождения таможенного контроля Украинец выбрал «зеленый коридор».

При устном опросе гражданин отрицал наличие каких-либо товаров, в том числе подлежащих декларированию, а также сообщил, что никаких скрытых от таможенного контроля товаров не перемещает.

На основании наличия признаков обустройства транспортных средств специально изготовленными хранилищами было принято решение провести углубленный осмотр автомобиля.

В ходе осуществления таможенного досмотра транспортного средства обнаружены скрытые от таможенного контроля 3300 пачек табачных изделий отечественного производства, с акцизными марками Украины «Marlboro Gold», «Marlboro», «Winston Blue», «Kent Nanotek». Сигареты были скрыты в тайнике - двойном днище салона автомобиля.

Стоимость выявленных сигарет, согласно маркировок на пачках, составляет 72 750 гривен, а стоимость автомобиля «VW CARAVELLE» - 75365 гривен.

Обнаруженные табачные изделия гражданин признал своей собственностью.



Таким образом, гражданин Украины совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием специально изготовленных хранилищ.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Составлен протокол, автомобиль и сигареты изъяты.

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