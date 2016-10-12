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История о защитниках с Закарпатья, которые прошли войну на Донбассе (ВИДЕО)

14.10.2016 (16:39)
Один служил в окрестностях Луганска, другой - в Мариуполе
Один служил в окрестностях Луганска, другой - в Мариуполе
Серия репортажей о наших современных героях. Сегодня расскажем о двух закарпатцах - Иване Шимко и Александре Коробка. Один - телеоператор, другой - тележурналист. Один служил в окрестностях Луганска, другой - в Мариуполе.
Боевик "ДНР" "Моторола" показал, как управляется с оружием - на смех людям!!! (ВИДЕО)
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Комментарии

14.10.2016 (17:50) / галицкий педик вижу

МРАЗЬ КОТОРАЯ УБИВАЕТ УКРАИНСКИХ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ - ПАХАН ЖИДОВСКОЙ ОПГ -ГЛАВАЛКАШ ПЭДРО ВАЛЬЦМАН.
МАРИОНЕТКА АМЕРИКАНСКОЙ КОПЧЕНОЙ МАКАКИ.

14.10.2016 (17:39) / вижу

ТВАРИНА,ШО УБИВАЕТ УКРАИНСКИХ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ - ПАХАН КРЕМЛЕВСКОЙ ОПГ - ВАВАН ПУТИН.
НАДЕЖДА АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ.

14.10.2016 (17:19) / ПЕДИК ТАРАС ШЕВЧЕНКО

ИСТОРИЯ ХОХЛОУВРАТЕЛЕЙ ПОШЕДШИХ УБИВАТЬ СВОЙ НАРОД,ЕГО МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ.