История о защитниках с Закарпатья, которые прошли войну на Донбассе (ВИДЕО)

|Один служил в окрестностях Луганска, другой - в Мариуполе
Серия репортажей о наших современных героях. Сегодня расскажем о двух закарпатцах - Иване Шимко и Александре Коробка. Один - телеоператор, другой - тележурналист. Один служил в окрестностях Луганска, другой - в Мариуполе.
Боевик "ДНР" "Моторола" показал, как управляется с оружием - на смех людям!!! (ВИДЕО)
Комментарии
Рейтинг: 3
МРАЗЬ КОТОРАЯ УБИВАЕТ УКРАИНСКИХ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ - ПАХАН ЖИДОВСКОЙ ОПГ -ГЛАВАЛКАШ ПЭДРО ВАЛЬЦМАН.
МАРИОНЕТКА АМЕРИКАНСКОЙ КОПЧЕНОЙ МАКАКИ.
Рейтинг: -2
ТВАРИНА,ШО УБИВАЕТ УКРАИНСКИХ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ - ПАХАН КРЕМЛЕВСКОЙ ОПГ - ВАВАН ПУТИН.
НАДЕЖДА АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ.
Рейтинг: 5
ИСТОРИЯ ХОХЛОУВРАТЕЛЕЙ ПОШЕДШИХ УБИВАТЬ СВОЙ НАРОД,ЕГО МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ.