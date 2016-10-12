История о защитниках с Закарпатья, которые прошли войну на Донбассе (ВИДЕО)

14.10.2016 (16:39)

Один служил в окрестностях Луганска, другой - в Мариуполе

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Серия репортажей о наших современных героях. Сегодня расскажем о двух закарпатцах - Иване Шимко и Александре Коробка. Один - телеоператор, другой - тележурналист. Один служил в окрестностях Луганска, другой - в Мариуполе.