Украина в условиях войны закупает у Путина-агрессора ядерное топливо

14.10.2016 (18:04)

А если Путин пришлет в бочках своих диверсантов прямо на атомную станцию?!

Только за полгода Украина заплатила России сотни миллионов долларов за ядерное топливо для атомных электростанций. Хотя мы и не имеем возможности самостоятельно это топливо производить, но имея значительные запасы собственного урана, к этому надо стремиться.

Такое мнение сообщил эксперт по энергетическим вопросам Владимир Сапрыкин.

"Экономика должна диктовать, где брать уран. Безусловно был бы лучший вариант такой, если бы основные объемы урана добывались в Украине. К сожалению, полностью обеспечить ураном, условно говоря, поскольку мы из него не производим ядерное топливо, Украина себя не может. И над этим надо работать", — сказал он.

По словам эксперта, на горизонте уранодобычи Украины уже начали появляться первые частные компании.

"Развивать урановую отрасль осторожно, но надо. Безусловно, зачем платить такие деньги... Было бы лучше, если бы уран добывался в Украине, и производилось топливо здесь. К этому надо стремиться — привлекать инвестора.

В сегодняшней ситуации, когда идет фактически война в Украине, инвестор вряд ли быстро придет в такую сложную отрасль как добыча урана, но привлекать безусловно нужно, нужно объяснять, готовить к этому. Хотя очень сложно это сделать”, — считает В.Сапрыкин.

В соцсетях возмущенные патриоты спрашивают , а стал бы Сталин во время Великой Отечественной войны закупать что-либо у Гитлера??? А другие патриоты задают вопрос, а что если террористический агрессор Путин что-нибудь подмешает в топливо...? Или пришлет в бочках своих диверсантов прямо на атомную станцию?! УЖАС...