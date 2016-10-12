Украина в условиях войны закупает у Путина-агрессора ядерное топливо

|А если Путин пришлет в бочках своих диверсантов прямо на атомную станцию?!
Только за полгода Украина заплатила России сотни миллионов долларов за ядерное топливо для атомных электростанций. Хотя мы и не имеем возможности самостоятельно это топливо производить, но имея значительные запасы собственного урана, к этому надо стремиться.
Такое мнение сообщил эксперт по энергетическим вопросам Владимир Сапрыкин.
"Экономика должна диктовать, где брать уран. Безусловно был бы лучший вариант такой, если бы основные объемы урана добывались в Украине. К сожалению, полностью обеспечить ураном, условно говоря, поскольку мы из него не производим ядерное топливо, Украина себя не может. И над этим надо работать", — сказал он.
По словам эксперта, на горизонте уранодобычи Украины уже начали появляться первые частные компании.
"Развивать урановую отрасль осторожно, но надо. Безусловно, зачем платить такие деньги... Было бы лучше, если бы уран добывался в Украине, и производилось топливо здесь. К этому надо стремиться — привлекать инвестора.
В сегодняшней ситуации, когда идет фактически война в Украине, инвестор вряд ли быстро придет в такую сложную отрасль как добыча урана, но привлекать безусловно нужно, нужно объяснять, готовить к этому. Хотя очень сложно это сделать”, — считает В.Сапрыкин.
В соцсетях возмущенные патриоты спрашивают , а стал бы Сталин во время Великой Отечественной войны закупать что-либо у Гитлера??? А другие патриоты задают вопрос, а что если террористический агрессор Путин что-нибудь подмешает в топливо...? Или пришлет в бочках своих диверсантов прямо на атомную станцию?! УЖАС...
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Комментарии
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Нужно понимать простую вещь, уран и ядерное топливо для АЭС, это всё равно, что нефть и бензин! Нельзя в бензобак автомобиля залить нефть, более того, для одних авто нужен 72 бензин, для других 95, и т.д. Для ядерного реактора необходимо изготовить абсолютно конкретное топливо, а из него, абсолютно конкретные тепловыделяющие сборки (ТВЭЛ), которые изготавливаются под абсолютно конкретный тип реактора. На сегодняшний день технологиями изготовления ТВЭЛ для украинских АЭС владеют ТОЛЬКО Российские компании. Дальше можно не обсуждать.
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Поскачите пидорки хохложопые ещё,идите дальше сдыхать за жидовские миллиарды,дауны микроцефальные,у всех Людей сегодня великий Праздник Святой Богородицы,а у вас хохложопые какой то день защиты непонятно чего,наверно иудейских анусов Вальцманов,Гройсманов,Трупчиновых,Яйценюхов и прочей мрази,видно Господь у вас разум отнял вонючие животные фашисты
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патриоты пидеры продажные натворили делов а рошен в стране агресоре делают ето невидят уроды бендеровские
Рейтинг: 0
У тебя козломордый рагуль, праздник пеци гейцка -- картавого дрыща ; )