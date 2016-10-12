В Закарпатье психически больной человек покрушил пять автомобилей (ФОТО)

14.10.2016 (19:05)

Человек психически больной и стоит на соответствующем учете

Сегодня, 14 октября, около полудня на улице Корятовича в Берегово человек начал крушить автомобили с помощью ножа.

Без видимых причин один из жителей двора среди бела дня начал крушить окна припаркованных у домов автомобилей (по предварительным данным, с помощью ножа).

Таким образом, душевнобольной разбил кому задние, кому боковые окна в 5 автомобилях, 3 из которых принадлежали отдыхающим, что снимают здесь жилье, 2 - местным жителям.

Мужчина был задержан вызванным нарядом полиции, скорее всего, он психически больной и стоит на соответствующем учете. Ранее никаких явных случаев агрессии за ним не наблюдалось.

Заметим, что неподалеку Береговая в с.Чикош находится областная психиатрическая больница.

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