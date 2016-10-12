Талантливая флейтистка из Закарпатье в свои 12 лет заработала на шикарный "Ягуар" (ФОТО)

14.10.2016 (19:20)

Девочке вручили премию 6 млн форинтов, а венгерский дистрибьютор подарил Jaguar

В июне в телевизионном конкурсе классической музыки "Виртуозы" в Венгрии, по результатам голосования зрителей, серебряная победа досталась 12-летней Эстер Голожаи.

Она из закарпатского села Оросиево, что на Береговщине.

Девочке тогда вручили премию 6 млн форинтов, а венгерский дистрибьютор пообещал на ее день рождения, 11 июня, подарить автомобиль Jaguar.

Так и произошло - уже более трьоx месяцев юная флейтистка путешествует на шикарном авто. Правда за рулем - пока ее отец. Он лично сопровождает дочь в поездкаx на концерты и фестивали.

В ближайшее время Эстер будет выступать на сцене спортивной арены Ласло Паппа в Будапеште, где в эту субботу состоится гала-концерт призеров конкурса "Виртуозы".

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