Талантливая флейтистка из Закарпатье в свои 12 лет заработала на шикарный "Ягуар" (ФОТО)

|Девочке вручили премию 6 млн форинтов, а венгерский дистрибьютор подарил Jaguar
В июне в телевизионном конкурсе классической музыки "Виртуозы" в Венгрии, по результатам голосования зрителей, серебряная победа досталась 12-летней Эстер Голожаи.
Она из закарпатского села Оросиево, что на Береговщине.
Девочке тогда вручили премию 6 млн форинтов, а венгерский дистрибьютор пообещал на ее день рождения, 11 июня, подарить автомобиль Jaguar.
Так и произошло - уже более трьоx месяцев юная флейтистка путешествует на шикарном авто. Правда за рулем - пока ее отец. Он лично сопровождает дочь в поездкаx на концерты и фестивали.
В ближайшее время Эстер будет выступать на сцене спортивной арены Ласло Паппа в Будапеште, где в эту субботу состоится гала-концерт призеров конкурса "Виртуозы".
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