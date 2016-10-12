Стало известно об интимных отношениях Насти Каменских с соратником Януковича (ФОТО)

14.10.2016 (21:05)

Любовник Насти Владимир Дятлов рассказал о том, как протекал их бурный роман.

Экс-ухажер украинского секс-символа эстрады Насти Каменских оказался депутатом-регионалом. История любви Каменских и депутат началась ещё в студенческие годы, сейчас молодые люди – кумовья!

Сколько не приписывали Насте романов за годы деятельности в украинском шоу-бизе, певица наотрез отказывалась комментировать свою личную жизнь. Долгое время фанаты Каменских пребывали в полнейшем неведении – с кем же встречается их поп-идол? Правда о личной жизни Каменских всплыла не так давно, её бывший любовник Владимир Дятлов рассказал о том, как протекал их бурный роман.

Оказывается, ребята познакомились ещё на студенческой скамье, когда Вова и Настя учились на одном факультете украино-американского гуманитарного института Висконсинского международного университета (США). Они полюбили друг друга с первого взгляда и начали строить отношения. Всё было прекрасно до тех пор, пока парню не пришлось уехать из Киева в Николаев. Владимир в Национальный университет кораблестроения им. Макарова, и с тех пор пара начала встречаться исключительно по выходным.

Тогда Настя жила с родителями в Киеве, а Володя – в Николаеве за 500 км от своей возлюбленной. С каждым разом становилось всё сложнее ездить друг к другу и Настя начала срываться. Она постоянно устраивала парню истерики и рыдала изо дня в день. Родители, которые видели своими глазами, как мучается дочь, не выдержали Настиных слёз и однажды отец сказал Насте: «Мадам, ради Бога, вы не могли бы найти себе мужа в Киеве ?! Потому что мы с мамой не можем больше это выдержать! ». Понимая, что так дальше нельзя, Каменских с головой окунулась в работу. Именно тогда она и познакомилась с Потапом, который заменил ей и брата, и друга, и любимого человека.

Впервые о своих отношениях с Натей Каменских рассказал Дятлов, в интервью журналистам он признался, что их роман снизошел на нет сам по себе, однако ребята остались хорошими друзьями и даже вместе крестили ребёнка своих общих друзей. Так что теперь они не просто бывшее любовники, а кумовья!

На сегодняшний день Владимир Дятлов является успешным предпринимателем, директором сельскохозяйственного предприятия в городе Вознесенск Николаевской области. Молодой человек ушел с головой в политику и стал одним из самых молодых лидеров Партии регионов. В свои 26 лет Владимир Дятлов стал главой фракции Партии регионов в Вознесенской райсовете.

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