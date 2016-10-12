Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 15 октября

|В Ужгороде днем будет облачная погода, без осадков
В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем временами дождь.
Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла, в горах местами ночью 0-3° мороза, днем 2-7° тепла.
В Ужгороде облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем временами слабый дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6°, днем 13-15° тепла.
Восход 07:50
Закат 18:42
Температура за последние 130 лет 15 октября:
Макс: 25.1° (1979)
Мин: -3.2° (1959)
Народный прогноз погоды: 15 октября почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если на Киприана сильный дождь и ледяной ветер - зима будет студеной. В это время происходит ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0 градусов Цельсия.
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