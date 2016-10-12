Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 15 октября

15.10.2016 (08:29)

В Ужгороде днем будет облачная погода, без осадков

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем ​​временами дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днем ​​10-15° тепла, в горах местами ночью 0-3° мороза, днем ​​2-7° тепла.

В Ужгороде облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ​​временами слабый дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6°, днем ​​13-15° тепла.

Восход 07:50

Закат 18:42

Температура за последние 130 лет 15 октября:

Макс: 25.1° (1979)

Мин: -3.2° (1959)

Народный прогноз погоды: 15 октября почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если на Киприана сильный дождь и ледяной ветер - зима будет студеной. В это время происходит ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0 градусов Цельсия.