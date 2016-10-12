В Закарпатье во время заупокойной литии по погибшим воинам АТО замироточила икона Христа Спасителя (ФОТО)

15.10.2016 (08:39)

Засвидетельствовал событие и епископ Ужгородский и Закарпатский Варсонофий

14 октября 2016, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, во время заупокойной литии по усопшим закарпатским воинам, которые погибли во время проведения АТО на востоке Украины, замироточила икона Христа Спасителя.

Это могли наблюдать священнослужители и верующие, которые в тот момент молились за души усопших военнослужащих возле памятного знака воинам-закарпатцам, расположенном на территории Свято-Покровского храма Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в Перечине.

Засвидетельствовал событие и епископ Ужгородский и Закарпатский Варсонофий, который в тот момент возглавлял литию по почившим защитниками Украины.

Настоятель собора отец Андрей Валько, который руководит здешней приходом УПЦ КП, занимается мироточивой святыней больше десяти лет, привел примеры большого количества исцелений от иконы.

По завершению литии прихожане имели возможность приложиться к святому образу и были помазаны святым елеем.

Икона Спасителя будет доступна для поклонения верующих каждую пятницу после молебна в 17.00 и воскресенье после Литургии.

Храм находится по адресу: Перечин, ул. Лермонтова, 14, сообщает пресс-служба Закарпатской епархии УПЦ КП.



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