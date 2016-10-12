Ночной Ужгород - посмотрите, какая красота! (ФОТО)

15.10.2016 (08:50)

Ночной Ужгород действительно удивительный!

Захватывающие фото ночного Ужгорода сделал сегодня в сумерках местный журналист.

Полнолуние, будь-то античная лодка на карте небосвода, выныривает из сумерек. Его отражение в холодных водах Ужа навевает меланхолию и дает романтическое настроение. А рядом белоперые лебеди курсируют уже привычными маршрутами и думают о своем ... птичье. Им, как и луне, хорошо известно, каков Ужгород с высоты.

Крошечные звезды рядом, как маленькие песчинки ... а где-то издалека словно доносится космическая мелодия или ... гимн нашего города.

Создается впечатление, что всевидящее око ночи таинственное рассматривает ужгородские улицы и скверы, парки и здания ...

А подсвеченные мосты и набережные выглядят просто потрясающе! Такой красоты нет больше ни в одном городе мира.

Ночной Ужгород действительно удивительный!

Дворец Шенборнов в Закарпатье с высоты птичьего полета (ВИДЕО)