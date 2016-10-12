В Закарпатье женщина выкинула охотничье ружье на помойку

15.10.2016 (09:06)

Женщина не знала что ружье для утилизации нужно сдавать в соответствующие органы

Вчера, 14 октября, к работникам Хустского отдела полиции обратилась 34-летняя жительница пгт. Вышково и сообщила, что выбросила ружье на помойку между своим населенным пунктом и селом Яблоновка.

Закарпатка пояснила, что охотничье ружье марки «ТОЗ-34» осталась ей от покойного мужа. Однако в сентябре этого года женщина случайно повредила рукоятку оружия во время уборки. Поскольку жительница пгт. Вышково не знала о том, что ружье для утилизации нужно сдавать в органы разрешительной системы полиции, она просто выбросила ружье.

По данному факту проводится проверка, за такие опрометчивые действия женщину будут привлечены к административной ответственности. Напоминаем, что на Закарпатье продолжается месячник добровольной сдачи оружия, во время которого граждане могут не только сдать правоохранителям незарегистрированное оружие, но отнести арсеналы, имеющих разрешение на утилизацию.

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