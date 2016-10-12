В Карпатах заблудилась семья с 2-я малолетними детьми

15.10.2016 (09:14)

Из-за плохих погодных условий семья заблудилась в горных вершинах

Об инциденте сообщают в В ГСЧС Украины в Закарпатской области. По информации спасателей за плохих погодных условий семья заблудилась в горных вершинах.

13 октября в 22:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в районе долины Крачунеска Свидовецкого позвоночника, в Раховском районе потерялись 4 туристов, из которых 2 детей. Как выяснилось, это семья, которая приехала отдыхать в Карпаты из города Запорожье: супруги 1979 г.р., их 12-летний сын и 7-летняя дочь. Во время прохождения туристического маршрута они потеряли ориентир за плохих погодных условий и заблудились.

Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены Ясинянское горный поисково-спасательное отделение в составе 3 человек и 4 общественных спасателей туристического комплекса Драгобрат.

В 2:05 14 октября заблудившихся было найдено и доставлено к месту отдыха. В медицинской помощи они не нуждались.

Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области обращается к гражданам с призывом: соблюдать правила безопасности во время горных путешествий. Перед тем, как отправиться покорять склоны гор, обязательно предварительно зарегистрируйтесь в ближайшем горном поисково-спасательном отделении и получите консультацию спасателей.

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