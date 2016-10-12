В Закарпатье на украинско-венгерской границе задержали партию контрабандных сигарет на полтора миллиона (ВИДЕО, ФОТО)

|Водитель отметил, что не знал о скрытых сигаретах а просто отвозил двери в Милан
Стали известны подробности резонансного задержания масштабной партии контрабанды на КПП "Чоп-Захонь".
Работники Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии во время осмотра микроавтобуса на КПП «Чоп-Захонь» нашли, спрятанные в входной двери сигареты, стоимостью более полутора млн. форинтов.
В багажном отделении микроавтобуса налоговики обнаружили входные двери, внимательно осмотрели, ведь они казались толще, чем обычно бывают. В специальных, подготовленных для перевоза контрабандных сигарет, двери было обнаружено сигарет без акцизных знаков на сумму более 1500000 форинтов.
Водитель отметил, что не знал о скрытых сигаретах, а просто отвозил двери в Милан. Сигареты были изъяты, а на водителя наложен штраф в размере 3 млн форинтов и привлечено к уголовной ответственности.
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