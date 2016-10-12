На Ужгородщине смертельное ДТП : В Невицком иномарка на смерть сбила велосипедиста (ФОТО)

15.10.2016 (16:11)

Мужчина на велосипеде от полученных травм он скончался на месте

Полиция устанавливает обстоятельства автомобильной аварии в селе Невицкое Ужгородского района, в результате которой погиб велосипедист.

Вчера, 14 октября, возле автозаправки в селе Невицкое Ужгородского района водитель «Renault Master», который ехал из Перечина в Ужгород, совершил наезд на велосипедиста. Мужчина на велосипеде ехал в попутном с машиной направлении, от полученных травм он скончался на месте.

Автомобилем управлял 62-летний житель пгт. Великий Березный. Водитель опрошен, он оказался трезвым. Проводятся мероприятия по установлению личности погибшего велосипедиста. Сведения по этому делу внесены в Единый реестр досудебных расследований, полиция устанавливает все обстоятельства автомобильной аварии.

Отдел коммуникации

полиции Закарпатской области

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