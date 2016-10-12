В Закарпатье цыганские детишки развлекаются тем, что совершают нападения на дома горожан (ВИДЕО)

15.10.2016 (16:22)

У 16-летней цыганки уже может быть четверо детей - конвейер

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В мукачевских цыган новое развлечение - бросать камни в окна домов Подрастает то поколение цыган, которое было рождено во время невероятной щедрости государства по финансовой поддержке многодетных матерей. Большинство цыганского населения Закарпатья не очень то и следует законодательных и моральных норм. Цыганки, как только достигали детородного периода, начинали "производить" себе подобных. При этом, для увеличения размера государственной помощи, официально были матерями-одиночками.Так случилось, что у 16-летней цыганки уже могло быть четверо детей. Конвейер.Все это влияло на определенную общественную обстановку в Закарпатье. Фиксируется все больше случаев конфликтов, спровоцированных цыганами. Кроме того, значительный рост цыганского населения, игнорирует необходимость получения образования и необходимость трудоустройства, негативно влияет на туристический имидж Закарпатья.Некоторые цыганские общественные активисты, которые сидят на международных грантах, утверждают, что цыгане хотят интегрироваться в общество, но другие люди этого не хотят. Это не совсем так. У нас бесплатное образование и никто не запрещает цыганам отдавать своих детей в школы. И так же никто не запрещает потом цыганам с хорошим образованием продолжать обучение в вузах. Но статистика свидетельствует об обратном. Цыгане в основном игнорируют обучение своих детей в школах. Так как значительно легче использовать своего ребенка для нищенства, или "мониторинга" городских свалок, или банальных краж.А потом мы имеем то, что происходит в Мукачево: "неинтегрированные" цыганята развлекаются тем, что разбивают окна камнями.Хуже всего то, что ни одна политическая сила не поднимает проблему криминальности цыган. Никто не хочет с ними конфликтовать, потому что это очень организованный электорат. Но нужно понять, что может прийти время, когда людям надоест постоянно менять разбитые цыганами окна.