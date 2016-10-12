Резонансное заявление Порошенко : С конца октября украинская армия становится контрактной и добровольческой (ВИДЕО)

15.10.2016 (16:50)

С 2016 года военнослужащие-контрактники получают зарплату от 7 тыс. гривен

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Во время передачи очередной партии военной техники в Чугуеве Харьковской области Президент Украины заявил, что на военную службу будут принимать добровольно и армия становится контрактной. «Я подчеркиваю, что с конца октября украинская армия становится контрактной и добровольческой», – сообщил он.«Украинская армия сегодня накормлена, одета, вооружена, натренирована, имеет высокую боевую закалку и высокий уровень подготовки», - сказал Порошенко.Президент отметил, что после передачи техники он поедет в зону АТО, где встретится с демобилизированными военными.Как сообщается, с начала года на контракт в ВСУ приняли более 56 тыс. военных. До конца года планируется включить в ряды вооруженных сил еще 15-18 тысяч контрактников.Следует отметить, что с 2016 года военнослужащие-контрактники получают зарплату от 7 тыс. гривен.Так, согласно данным, обнародованным Юрием Бирюковым, солдат получает 7 тыс. гривен зарплаты (было 2341 грн); командир отделения – 8 тыс. (было 2837 грн); командир взвода – 9,5 тыс. (было 3801 грн); командир роты – 11 тыс; командир батальона – 13 тыс.; командир бригады – 16 тыс.