Резонансное заявление Порошенко : С конца октября украинская армия становится контрактной и добровольческой (ВИДЕО)
15.10.2016 (16:50)
С 2016 года военнослужащие-контрактники получают зарплату от 7 тыс. гривен
Во время передачи очередной партии военной техники в Чугуеве Харьковской области Президент Украины заявил, что на военную службу будут принимать добровольно и армия становится контрактной.
«Я подчеркиваю, что с конца октября украинская армия становится контрактной и добровольческой», – сообщил он.
«Украинская армия сегодня накормлена, одета, вооружена, натренирована, имеет высокую боевую закалку и высокий уровень подготовки», - сказал Порошенко.
Президент отметил, что после передачи техники он поедет в зону АТО, где встретится с демобилизированными военными.
Как сообщается, с начала года на контракт в ВСУ приняли более 56 тыс. военных. До конца года планируется включить в ряды вооруженных сил еще 15-18 тысяч контрактников.
Следует отметить, что с 2016 года военнослужащие-контрактники получают зарплату от 7 тыс. гривен.
Так, согласно данным, обнародованным Юрием Бирюковым, солдат получает 7 тыс. гривен зарплаты (было 2341 грн); командир отделения – 8 тыс. (было 2837 грн); командир взвода – 9,5 тыс. (было 3801 грн); командир роты – 11 тыс; командир батальона – 13 тыс.; командир бригады – 16 тыс.
Комментарии
Рейтинг: 0
znovu pjanyj
Рейтинг: 0
No, i znovu pjanyj
Рейтинг: 2
**Лично Парашенко ни голову, ни жопу, ни другие части не повернёт на восток. Зачем это ему? Он и так в шоколаде. Ему на украину, по большому счёту, наплевать. Он - человек мира.Петя просто скажет: "Хохлы! Я честно пытался загнать ваше безмозглое стадо по указке наших друзей из Вашингтона на европейскую скотобойню. Но вы, гниды, не захотели с честью сдохнуть за идеалы Запада. Поэтому я ухожу. Спасибо за деньги, которые я высосал с украины, пара миллиардов не лишние в моём домашнем хозяйстве.**
Рейтинг: 2
Уже куплены билеты в Майами, где я буду жить и писать мемуары о таких козлах, как вы."
Рейтинг: 2
Просил прощенья порошенкоЛюдыны, вы мои, хохлы!!Простите, но не ставьте к стенкеНе жду от вас я похвалы.Я бедный и несчастный ПетяМозги кручу вам день и ночьЯ про агрессию России Могу толочь, толочь, толочьНо вы же глупые, вы стадоВы верите во все что хошМы выродки госаппаратаИ мы продали вас за грошТолпа стояла и кричалаВеликий мы народ!! ты врешь!!И все сильней она скакала...Тупое стадо, что возьмешь?