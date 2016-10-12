Житель Закарпатья за рулем микроавтобуса размазал по асфальту 20-летнего парня (ФОТО)

15.10.2016 (19:02)

20-летний парень погиб на месте, его 21-летнего товарища повезли в больницу

Сегодня на трассе Киев-Чоп в Ровенской области работала полиция и скорая. В результате ДТП пострадали двое юношей. Один из них не выжил, - сообщает областная полиция.

Ребята почему-то шли по дороге, когда в них влетел водитель из Закарпатья на микроавтобусе "Mercedes-Benz". 20-летний парень погиб на месте, его 21-летнего товарища повезли в больницу.

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