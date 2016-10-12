Девушку похитили и сделали секс-рабыней - шокирующая история (ФОТО)

15.10.2016 (19:30)

"Следующее, что я помню — как я проснулась в кровати без одежды" - Фрида Фаррелл

Как-то вечером к Фриде Фаррелл на улице подошел фотограф. Это был 2002 год и девушка только недавно выпустилась из школы актерского мастерства.

Ей было немного за 20 и она искала работу актрисы, так что слова фотографа оказались как раз кстати: «Мы проводим кастинг на новый проект, и я обратил на вас внимание — вы идеально нам подходите».

Фотограф был хорошо одет и мило улыбался. Фрида взяла его визитку и позже загуглила онлайн. Его сайт выглядел профессионально, потому на следующий день девушка пошла к нему домой, чтобы сделать несколько пробных фото.

На следующий день он позвонил ей и сказал, что она прошла кастинг. 7 тысяч фунтов стерлингов за полдня — трудно было отказаться.

«Я с нетерпением ждала работу, чтобы быстро заработать денег и оплатить аренду жилья», — вспоминает Фрида.

Но на следующий день, когда она пришла в ту же квартиру фотографа, все уже было по-другому. Не успела она зайти в прихожую, как фотограф захлопнул за ней дверь и три раза провернул замок. А потом достал нож. Фриде поплохело, но она знала, что нужно держать себя в руках.

«В голове была только паника. Я думала: «Как я переживу это? Что мне делать, чтобы выжить?» — говорит девушка уже больше 10 лет спустя.

Она попросилась в туалет, и он сказал ей оставить сумку и телефон в коридоре. Фрида надеялась быстро сбежать, но в ванной оказалось только крошечное окошко на 5 этаже над землей. Она бы не смогла сбежать. Тогда она открыла дверь и решила подыграть.



Он предложил ей стакан молока. «Я подумала: «Что хуже — стакан молока или нож?» И я выпила молоко».

Потом фотограф потребовал, чтобы она надела нижнее белье и начал ее снимать на камеру. Но Фрида не могла улыбаться, как он просил — по ее щекам лились слезы.

Вскоре девушка потеряла сознание. «Он сидел в кресле и просил меня мастурбировать на камеру. Следующее, что я помню — как я проснулась в кровати без одежды».

Фотограф дал ей кусок бутерброда, и она снова отключилась, а проснулась уже в другом помещении. Там не было никакой мебели. Единственным, что осталось, была кровать с деревянным каркасом. В течение следующих трех дней туда приходили мужчины и насиловали ее, а в перерывах фотограф давал ей неизвестные вещества (наркотики?).



Через три дня фотограф вбежал к ней в спешке, сказав, приготовиться — мол, кто-то идет. Он выбежал за дверь, забыв закрыть ее. Фрида, опасаясь ловушки, подошла к двери и услышала уходящие в лифт шаги.

«Я мгновенно отрезвела от того, чем меня пичкали, и медленно открыла дверь», — вспоминает девушка.

Фрида тут же надела какую-то одежду и сбежала. «Я знала, что там был швейцар, но не знала, был ли он в деле. Но я думала: «Я просто буду бежать». Я бежала, бежала и бежала наверное кварталов 10, думая, что он бежит за мной».

Фрида осталась у подруги, а когда через неделю пошла домой, то очень боялась увидеть там фотографа. Он говорил, что знает, где она живет.

«Я заглядывала за занавески и чувствовала себя нелепо в это время, словно я в каком-то фильме ужасов. Уверена, что его там бы не было, ведь зачем заморачиваться с одной девушкой, если можно найти другую?»

Больше 10 лет Фрида не рассказывала об этом никому, кроме своего мужа и подруги. Но теперь, спустя 14 лет, в возрасте 39, она решила открыться.

«Я так долго молчала. Я не хотела об этом говорить. Но потом муж уговорил меня, что я должна не только написать об этом, но и снять фильм, чтобы помочь другим женщинам».

И вот результат: фильм Selling Isobel, который недавно выиграл Indie Award на кинофестивале Raindance Film Festival — самом крупном британском фестивале независимого кино.



Фрида совсем немного адаптировала свою историю для фильма, убрав самые сложные сцены, «просто чтобы его можно было смотреть», и придумав для фотографа вымышленную предысторию, «чтобы зритель попробовал его понять».

Фрида решила сама сыграть главную роль и надеется, что фильм поможет понять масштаб проблемы.

«При словах «жертва секс-торговли» мы часто представляем каких-то беженок, социально незащищенные слои населения, но это может случиться с каждым».

Секс на зоне - шокирующая правда жизни (+18)