Кому война, а кому мать родна

16.10.2016 (05:40)

Пока есть война и есть враг, они могут жить в свое удовольствие

Украинские политики, представляющие "партию войны", готовы продолжать войну из чувства самосохранения – "ведь если они сейчас сделают мир, к ним будет вопросов больше, чем ответов". Об этом в интервью Искандеру Хисамову сказал украинский бизнесмен, глава Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Фирташ.

По словам Фирташа, в условиях мира эти политики не выиграют следующие выборы, у них нет политического будущего, зато будет реальная ответственность.

"А пока есть война и есть враг, они могут жить", — отметил глава ФРУ.

Украинцы очень скоро увяжут в голове все свои беды - тарифы, безработицу, все реформы, которые провалились, и прочее - с Америкой. И не будет нации, которая ненавидит Америку сильнее, чем украинцы, считает Дмитрий Фирташ.

Украинцы возмущены продолжающейся войной на Донбассе, баснословным ростом цен при мизерных зарплатах, высоким уровнем коррупции, отсутствием будущего, ростом коммунальных тарифов и беспределом власти.

Вопрос в том - сколько они будут это терпеть?!