Погода в Ужгороде и Закарпатье в воскресенье, 16 октября

16.10.2016 (08:13)

Весь день в Ужгороде будет пасмурно, утром возможен небольшой дождь

В Закарпатской области переменная облачность, временами дождь. В горах местами с переходом в мокрый снег.

Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 °, днем 8-13 ° тепла, в горах местами течение суток 2-7 ° тепла.

Весь день в Ужгороде будет пасмурно, утром возможен небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 8-10 °, днем 11-13 ° тепла.

Восход 07:52

Закат 18:40

Температура за последние 130 лет 16 октября:

макс: 24.5° (1979)

мин: -4.1° (1970)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. В народе день называли Денисы Позимские или Хлебник. Наши предки считали, что первый снег за сорок дней до зимы выпадает, и в прежние времена в этот день на самом деле нередко бывал первый снег.