В Чехии задержали свыше тысячи нелегалов из Украины

16.10.2016 (09:21)

Чешская полиция задержала 1155 нелегалов из Украины

За первые девять месяцев текущего года полиция задержала в Чешской Республике 4146 нелегалов среди которых 1155 украинцев. Граждане Украины чаще всего приезжают в Чехию легально, но в итоге превышают разрешенный период пребывания.

"Чаще всего нелегально на территории Чехии находятся украинцы – 1155 случаев", – рассказала пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Катержина Рендлова.

"После украинцев по количеству нелегалов идут россияне, граждане Кувейта и Вьетнама. Значительно уменьшилось, по сравнению с 2015 годом, число нелегалов из Сирии, Афганистана и Ирака", – добавила пресс-секретарь.

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