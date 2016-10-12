Гороскоп на неделю (17 - 23 октября)

16.10.2016 (09:52)

Недельный гороскоп с 17 сентября по 23 октября

Еженедельный гороскоп это подробный астрологический прогноз для каждого знака Зодиака на предстоящую неделю. Гороскоп поможет вам предвидеть и избежать либо воспользоваться наиболее актуальными рекомендациями для своего знака Зодиака. Вы сможете понять для себя, на что стоит обратить особое внимание на этой неделе, а что наоборот, нужно игнорировать.

ЗДЕСЬ можно ПОСМОТРЕТЬ сбылись ли предсказания НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Овен



На этой неделе не нужно слушать чужие советы, ориентируйтесь на собственные силы и возможности. Не зря говорится: "хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам". Старайтесь добросовестно выполнять свою работу, деловой хватки и способностей вам не занимать. Не будьте излишне любопытны, не собирайте слухи и сполетни. Ваша работоспособность повысится, откроются новые возможности и перспективы. Во вторник и в четверг коллеги и близкие вряд ли захотят вам беспрекословно подчиняться, поэтому стоит запастись весомыми аргументами и уговаривать, а не повелевать. В пятницу некая приятная новость изменит ваши планы к лучшему. В выходные дни будет полезно заняться обустройством вашего дома, предварительно выкинув из него ненужный хлам. В выходные близкие люди порадают вас.

Телец



На этой неделе вас могут посетить разнообразные творческие идеи и бизнес-проекты. И одной из важных задач будет постараться зафиксировать их, чтобы не упустить малозаметных, но оттого не менее важных тонкостей. Сосредоточенность и быстрота реакции позволят вам справиться с поставленными задачами. Для достижения успеха необходимо использовать мягкость, гибкость и умение идти на разумный компромисс. Тогда вы с легкостью преодолеете все препятствия и окажетесь победителем даже в самых сложных ситуациях. Не отказывайтесь от возможности помочь друзьям, так как в ближайшем будущем они окажут услугу вам. Во вторник нежелательно посвящать окружающих в свои планы и замыслы. В среду лучше не конфликтовать с начальством. В выходные вы можете многое успеть, в том числе устроить семейный праздник.

Близнецы



Постарайтесь сделать над собой усилие и не только много работать, но и хорошо отдохнуть на этой неделе. Займитесь творчеством, сходите в театр или на выставку. Вам представится масса разнообразных возможностей для карьерного роста и получения прибыли. Постарайтесь использовать их максимально полно. Проявляйте инициативу, но не спешите раздавать обещания, их будет не так-то легко выполнить. Не стоит зацикливаться на вопросах материальных благ, лучше подумайте о душе. А потом, с новыми силами, вы устроите масштабные преобразование в своей жизни. В выходные вам может очень пригодиться хладнокровие и терпение.

Рак



Может повыситься ваша социальная активность, у вас появится возможность управлять сложившейся ситуацией, влиять на людей. Не стоит жадничать, сколь бы обоснованным не было такое желание. Постарайтесь прислушиваться к советам окружающих, особенно тех, кто старше и мудрее. В понедельник будут удачными поездки и командировки - день отлично подходит для начала путешествий. Во вторник придется отстаивать свои интересы, рассчитывая при этом только на себя любимого. В личной жизни зведы обещают позитивные изменения. Если проявите настойчивость и целеустремленность - сможете добиться успеха в карьере. Будьте готовы принимать серьезные решения и отвечать за них. Выходные располагают к комфортному отдыху. И не стоит в выходные желательно не пользоваться жестким и безапелляционным тоном.

Лев



На этой неделе вас может ожидать много интересных знакомств. Некоторые из них окажутся судьбоносными для вас. Не исключено, что новые люди могут сыграть существенную роль в устройстве вашей карьеры, в реализации ваших идей. Постарайтесь проявить целеустремленность и решительность не только в работе, но и в личной жизни. Не сомневайтесь в поставленных задачах — их стоит пытаться достичь, хоть это и будет непросто. Постарайтесь уделить достаточно внимания своим родственникам, в противном случае в семье возможен разлад. В среду вам придется много работать или вести деловые переговоры. Участвуя в спорах, старайтесь сохранять нейтральную позицию, в такой ситуации может победить лишь самый мудрый. В выходные проведите время с детьми или родителями.

Дева



Первая половина недели будет насыщена событиями, деловыми и личными встречами. Появится возможность поднять свой профессиональный авторитет, но взамен на вас ляжет дополнительная ответственность. Вам будут оказывать доверие и ждать поддежки и помощи. Вторник и среда - хорошее время для решения наболевших вопросов, вероятно получение конфиденциальной информации. В четверг ваши планы, скорее всего, будут нарушены, можно их и не строить. Пятница и суббота благоприятные дни для решения возможных семейных неурядиц. Не планируйте встреч на выходные, будет гораздо полезнее выспаться и отдохнуть. Выходные хорошо бы провести на свежем воздухе в уединенной обстановке, вдали от ненужных встреч и разговоров.

Весы



На этой неделе вы можете получить заманчивое деловое предложение, которое звезды советуют принять. Вы будете как никогда уверены в своих силах и правоте. Однако постарайтесь быть осторожнее с высказываниями, ваши оппоненты могут истолковать их не в вашу пользу. Не делитесь подробностями личной жизни с посторонними. В понедельник вероятны знакомства с полезными людьми. Если на прошлой неделе вы были достаточно сосредоточены и внимательны, то сейчас вам обеспечен успех в работе, которого вы не слишком ожидали. Намечается разрешение некой серьезной, давно беспокоящей вас проблемы. При общении с близкими людьми будьте максимально тактичны, семейные конфликты вам сейчас ни к чему. В выходные не показывайте окружающим уязвимых мест.

Скорпион



У вас сейчас есть возможность выйти на новый уровень. За все затраченные усилия вы будете вознаграждены сполна. У вас появится шанс найти источник дополнительного заработка. И на работе, и дома удача будет на вашей стороне. Начинайте осуществлять свои честолюбивые замыслы. Вероятно многообещающее знакомство с интересными и влиятельными людьми. Не взваливайте на себя слишком большой объем работы, оставляйте пространство для личной жизни. Наступает ответственный период карьерного роста и связанных с ним служебных и материальных достижений. Одна из самых симпатичных черт вашего характера - это участливость, но не позволяйте окружающим добиваться успеха за ваш счет.

Стрелец



Неделя вас ждет динамичная и наполненная разнообразными событиями. Вы сейчас готовы к новому, что бы ни было его источником. Но не спешите приступать к реализации задуманного, сначала нужно обсудить все детали. Вам будет просто необходимо уравновесить свои и общественные интересы. Расширьте круг общения. На работе пригодятся дипломатичность и спокойствие. В понедельник может появиться возможность повысить свою квалификацию. В четверг не рекомендуется заниматься делами, которые требуют большой сосредоточенности и ответственности. В пятницу постарайтесь быть внимательнее, совершенные в этот день ошибки будет трудно исправить. В выходные не стоит планировать ничего серьезного. Однако не будьте пассивны и равнодушны.

Козерог



Если вы подавите в себе излишний скептицизм, чрезмерную рассудительность и формализм, дела пойдут на лад: и в работе, и в личной жизни. Готовьтесь отстаивать свои позиции и взгляды. Быстро принятое решение в среду будет способствовать результатам, которые порадуют вас. Вы можете обрести новых друзей, ваша работа станет интереснее и увлекательнее. Вам может достаться нелегкая задача, но вы выполните ее практически безупречно, это потребует от вас много сил, но и принесет полезный опыт. В середине недели вас может ожидать повышение по службе или премия. В выходные во время дружеской встречи у вас может родиться интересная идея. Близкий человек может приготовить для вас приятный сюрприз в выходные.

Водолей



Наступающая недел не подходить для решительных действий и глобальных планов. Однако звезды обещают вам покой и стабильность. Вы почувствуете прилив энергии, практически все замыслы будут удаваться. Уделите время для завершения незаконченных дел и подведению итогов. Сконцентрируйтесь на главном, а второстепенные дела и контакты пока немного подождут. В среду ситуация может потребовать от вас сменить ориентиры и заново поставить цели на ближайшее будущее. Четкая и продуманная линия поведения в четверг поможет вам правильно воспринимать сложившуюся ситуацию и положительно повлияет на настроение. Приятная обстановка в доме в выходные дни будет способствовать реализации ваших творческих замыслов, постарайтесь отдохнуть от домашних проблем.

Рыбы



В первой половине недели вам придется много общаться, иногда не по делу. Не тратьте слишком много времени на пустую болтовню. В среду вам захочется сбросить с себя груз обязанностей, внезапно надоест учиться или работать. У вас появятся возможности для карьерного роста. Но будьте осторожнее с новыми соблазнительными проектами, они могут вас отвлечь от пути истинного. Учитесь воспринимать по-новому жизненные ситуации. К счастью, к концу недели это желание улетучится без следа при столкновении с начальством или иным авторитетом. Вторая половина недели может подарить благоприятную возможность для смены обстановки. В выходные благоприятен пассивный отдых в тихой и спокойной обстановке.



