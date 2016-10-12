Украинцев морально готовят к тяжелым путешествиям по миру - босыми и голодными (ФОТО)

16.10.2016 (13:38)

Половина населения Украины уже готова присоединится к такому почину

Двое парней прошли из Ужгорода до Харькова без денег, пешком да еще и босиком, сообщает «Радио Свобода». Путешествие по так называемому Вышиваному пути, а это две тысячи километров, длилось более трех месяцев. Путешественники добрались до Харькова 14 октября.

Иван Онысько и Юрий Реглис босиком прошли 1961 километр за 96 дней. На ночлег они останавливались у местных жителей, которые и кормили путешественников.

«Как правило, кормят те, кто пустил нас переночевать. Больше всего нам понравилось закарпатское блюдо лопатки (в него кладут спаржевую фасоль, картофель, молоко, муку, сливочное масло, копченые свиные ребра, сладкую паприку). Чаще всего потчуют борщом. Оказалось, что в каждом регионе он разный по вкусу», — говорит Юрий.

Путешественники рассказали, что в различных населенных пунктах к ним присоединялись энтузиасты путешествий и шагали босиком. Дольше всего компанию составлял мужчина по имени Сергей — шел целых две недели. Остальные ограничивались одним-двумя днями.

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