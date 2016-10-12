В Румынии незаконную вырубку леса приравняли к терроризму

16.10.2016 (15:04)

В Румынии незаконную вырубку леса объявили «угрозой национальной безопасности»

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон, который приравнивает к угрозе национальной безопасности незаконную вырубку леса или любые другие действия, «угрожающие водным, лесным или земельным ресурсам».

По новому закону незаконная вырубка одного (или более) гектара леса будет преследоваться как посягательство на национальную безопасность государства.

За последние 20 лет из-за незаконной вырубки леса Румыния потеряла 80 миллионов кубометров древесины на сумму порядка пяти миллиардов евро.

Новый закон, очевидно, стал реакцией на уличные протесты прошлой весной с требованием остановить хищническое уничтожение лесов.

В исследовании организации Гринпис утверждается, что с 2000 по 2011 год в Румынии исчезало три гектара леса в час, а случаи незаконной вырубки во множестве фиксировались ежедневно.

В прошлом году партнер OCCRP в этой стране, RISE Romania, обнародовал данные о том, что австрийская деревообрабатывающая компания Schweighofer в 2013-2015 годах закупала в Румынии огромные объемы древесины у сомнительных лесозаготовительных фирм.

Журналисты сообщили, что за этими фирмами стояла сама австрийская компания, которая действовала через своих бывших менеджеров и была связана с румынскими политиками и бизнесменами с криминальным прошлым.

Более того, по имеющимся данным, Schweighofer предлагала кредиты многим лесозаготовительным фирмам, причастным к незаконной вырубке, чтобы те могли наращивать объемы.

Природоохранное управление Румынии получило карды скрытой видеосъемки, где, как утверждается, представители Schweighofer соглашаются купить нелегальную древесину, обещая продавцу бонусы, как сообщает Balkan Insight.

По данным расследования RISE Romania, ключевым для Schweighofer поставщиком леса в Румынии была государственная компания Romsilva, ее глава Адам Крачюнеску был официально обвинен в злоупотреблениях.

В Schweighofer с претензиями в свой адрес не согласны, заявляя, что всегда соблюдали местное законодательство. Впрочем, в компании пообещали провести внутреннее расследование всех подозрений.

По информации Balkan Insight, в Румынии сосредоточено 65 процентов всех девственных лесов Европы. При этом лишь пятая часть их включена в национальные заповедники и надежно защищена законом.

До 1990 года все леса в стране были в руках государства. Однако к концу 2010 года оно владело только 66,3 процента лесных угодий, а на сегодня эта доля сократилась еще больше — до 52,2 процента.

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