16.10.2016 (16:09)

80 млрд долларов Путина за проведение в Украине референдума за отказ от Крыма

Украинский известный блогер напоминает, что полтора года назад Владимир Путин предлагал Президенту Украины Петру Порошенко 80 млрд долларов за проведение в Украине референдума за отказ от Крыма, передает Олешко в Facebook.

«Виктор Янукович продал Украину за 15 млрд долларов. Юлия Тимошенко продала интересы Украины за газовый контракт с безумными откатами. В это же время сотни «лидеров мнений» кричат ​​об «измене». Канал регионала Мураева NewsOne проводит фейк опросы зрителей: «При каком Президенту свободы слова меньше?», После чего выдает ложные результаты: 4% - за Януковича, 96% - при Порошенко », - отметил блогер.

Не далеко от Мураева отошли и Шустер и другие продажные тушки, которые кричат ​​о запрете свободы слова в своих ток-шоу. А эту новость, что Порошенко не сдал интересы Украины за бешеные деньги написало полгода назад всего несколько небольших СМИ.

«Сколько лидеров мнений Facebook, которые взывают о« предательстве »и о том, что порохоботы продали Украину за 80 млрд долларов? Но даже при 1 млрд долларов ... Так что, когда слышите нытье о фабрике в Липецке от агентов Путина, вспоминайте о 80 млрд долларов, которые не взяла наша власть », - резюмировал блогер.

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