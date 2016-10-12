На стене ПАДИЮНа в Ужгороде появился мурал (ФОТО)

16.10.2016 (18:17)

В Ужгороде на стене ПАДИЮНа появилась гигантская птица

Похоже, в областном центре Закарпатья появился свой аналог популярных киевских муралов.

Сегодня, 16 октября, фотограф Сергей Денисенко у себя на странице в сети Фейсбук опубликовал фотографию, на которой можно увидеть, одну из стен ПАДИЮНа, полностью в росписи, на стене ПАДИЮНа появилась гигантская птица.

Стену Закарпатского областного дворца детского и юношеского творчества ужгородские художники украсили огромным живописным рисунком, который, вероятно, выполненный в технике граффити.

Ночной Ужгород - посмотрите, какая красота! (ФОТО)