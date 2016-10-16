Погода в Ужгороде и Закарпатье в понедельник, 17 октября

17.10.2016 (05:57)

Весь день в Ужгороде будет пасмурно, днем возможен небольшой дождь

В Закарпатской области облачно, временами слабые осадки: дождь, в горах местами мокрый снег и снег.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-9 ° тепла, днем 6-11 ° тепла, в горах местами ночью 2 ° тепла - 3 ° мороза, днем 0-5 ° тепла.

Весь день в Ужгороде будет пасмурно, днем возможен небольшой дождь, который будет идти до позднего вечера. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура ночью 7-9 °, днем 8-10 ° тепла.

Восход 07:53

Закат 18:38

Температура за последние 130 лет 17 октября:

макс: 25.1° (1953)

мин: -4.0° (1946)

Народный прогноз погоды: 17 октября отмечается день памяти святого Иерофея, епископа Афинского. В народе говорили: «С Ерофея холода сильнее». С этого времени усиливаются холода. Люди заметили: чем раньше выпадет первый снег, тем позже утвердится в своих правах зима, а ранняя зима чаще всего наступает, если долго не было первого снега.