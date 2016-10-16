Курс валют на 17 октября (+ новости экономики)

17.10.2016 (06:04)

Курс валют 17.10.2016

До конца следующей недели курс доллара снизят незначительно. Официальный курс могут спустить до 25,7 грн за доллар.

Такой прогноз дал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

На прошлой неделе наличный доллар стабилизировался. За неделю официальный курс снизился с 25,90 грн до 25,81 грн.

«С начала недели Нацбанк активно скупал валюту на рынке. В понедельник купили 5,8 миллиона долларов, в среду - 30,7 миллиона долларов, в четверг - еще 18,4 миллиона долларов. С действий регулятора видно, что спрос и предложение валюты на рынке превышает предложение », - говорит Иосуб.

На наличном рынке курс доллара изменился за неделю с 25,80 - 26,09 к 25,79 - 26,07 грн за доллар.

«Без участия Нацбанка гривна укрепилась бы сильнее», - добавляет аналитик.

Напомним, сегодня Нацбанк установил официальный курс гривны на уровне 25,80 грн за доллар.

За ночь валюта подешевела на 5 коп.

