В Ужгороде тройное ДТП : Один из водителей в "стельку" пьян

17.10.2016 (06:19)

ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Ужгорода

Вчера, 16 октября, около 20.20 в Ужгороде на проспекте Свободы произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщают в УПП городов Ужгород и Мукачево.

Так, автомобиль ВАЗ 21093 не выбрал безопасной скорости и дистанции движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099, который двигался впереди. В результате ВАЗ 21099 столкнулся с Мерседесом.

Отмечается, что в результате ДТП все транспортные средства получили механические повреждения. А на одного из водителей был составлен протокол по ч. 1 ст.130, так как освидетельство на алкоголь показал результат в 1,84 промилле.

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